Буда-Кошелевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь напоминает, что сельскохозяйственные палы и выжигание сухой растительности ЗАПРЕЩЕНЫ.

Статистика показывает, что абсолютное большинство случаев пожаров по причинам пала сухой травы происходит по вине людей, и лишь 5-10%- из-за метеорологических условий.

Иногда выжигание травы проводится умышленно гражданами и сельскохозяйственными организациями для очистки огородов, сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности и растительных остатков.

Еще чаще причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок.

От сжигания сухой травы обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся в золе, довольно легко уходят с поверхностными и грунтовыми водами и только незначительная их часть усваивается растениями. Процесс горения сопровождается выбросом в атмосферу углекислого газа, сгорает кислород. На загрязнённых радионуклидами территориях в воздух с огнём и дымом попадают радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные расстояния. В огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль автодорог происходит загрязнение воздуха тяжёлыми металлами.

В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию. В огне палов погибают не только растения, в пламени гибнут беспозвоночные, насекомые, лягушки, ящерицы, гнёзда птиц.

За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях, либо не принятие мер по ликвидации палов на земельных участках предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 16.40 Кодекса об административной ответственности Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.

Кроме того, статьей 16.41 Кодекса об административной ответственности Республики Беларусь предусмотрена ответственность за разведение костров в запрещенных местах (особо охраняемые природные территории, зоны массового отдыха граждан и т.д.).

Вместе с тем, лица, допустившие незаконное повреждение выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков, обязаны возместить причиненный окружающей среде вред, размер возмещения которого может доходить до 200 базовых величин за 1 га выжженных территорий.