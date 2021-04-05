Игорь Луцкий назначен заместителем Главы администрации Президента. Должность министра информации, в которой он работал до настоящего времени, занял Владимир Перцов, возглавлявший белорусское представительство МТРК «Мир». Принимая эти кадровые решения, Президент отметил:

– Идет информационная война. Уже не противоборство. Хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство. Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния. И, конечно, каждого человека сейчас, который будет заниматься этим противодействием, их не много, подбираем уже, выкристовывализовываем из общества, наверное из тысяч человек одного.

(Будет дополнено)

Сб