3 апреля в 19-05 на ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре деревянной бани в п. Зеленый Дуб Морозовичского сельсовета. В результате пожара повреждены потолочное перекрытие и стены в бане. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Причинами пожаров в бане часто становятся трещины в самой печи, в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи должна быть покрыта металлическим листом, размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – ведь именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.