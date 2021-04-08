На семинаре, который прошел на базе управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, рассмотрели вопрос профилактики нарушений законодательства о труде с разъяснением норм трудового законодательства.

Семинар провела заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законодательства о труде Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Анастасия Матюк. Участие в нем приняли руководители и специалисты кадровых служб предприятий района.

Анастасия Николаевна акцентировала внимание на основных изменениях трудового законодательства, которые вступили в силу в конце января 2020 года. Она отметила, что обновленный Трудовой кодекс свел воедино ранее принятые нормы, наработанную практику и дополнительные меры, как по защите прав работников, так и расширению полномочий нанимателей. Данные новшества направлены на обеспечение более эффективного подхода к регулированию ряда вопросов при заключении контрактов и трудовых договоров между нанимателем и работниками. Она подробно остановилась на таких аспектах как порядок заключения срочного трудового договора и продление конт­рактов, на доплатах за совместительство, гарантиях для молодых специалистов, особенностях досрочного расторжения контракта с работником, а также рассказала о других важных моментах, затрагивающих права и обязанности работников и нанимателей.

В ходе мероприятия у участников семинара была возможность обратиться к Анастасии Николаевне с интересующими вопросами и получить необходимые квалифицированные рекомендации.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото автора