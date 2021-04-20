Генеральная прокуратура проводит следствие по уголовному делу о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Начатый Генпрокуратурой уголовный процесс по расследованию фактов геноцида направлен на установление конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство.

Следственная группа Генеральной прокуратуры в настоящее время работает с архивными документами и уголовными делами прошлых лет в отношении нацистских преступников и их пособников. Планирует проведение процессуальных и иных действий, связанных с обнаружением мест массовых захоронений, а также по установлению живых свидетелей и потерпевших от геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших.

В связи с расследованием настоящего уголовного дела обращаемся ко всем жителям Будакошелевщины с просьбой направлять в районную прокуратуру документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, иных фактах геноцида в исследуемый период времени.

Следует отметить, что сведения из уголовного дела в дальнейшем позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить исторические факты. Итоги расследования лягут в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы. Для того чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа, изучение геноцида белорусского народа следует вписать во все обязательные образовательные программы.

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Телефон прокуратуры Гомельской области и электронный адрес для справок: 8(0232)22-50-70, 8(0232)22-02-53, gomel@prokuratura.gov.by

Прокуратура Буда-Кошелевского района: 8(02336)2-23-93, gmo-buda@prokuratura.gov.by

Ст. 127 Геноцид : действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной группы или группы, определенной на основе любого другого произвольного критерия, путем убийства членов такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, либо умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение такой группы, либо насильственной передачи детей из одной этнической группы в другую, либо принятия мер по воспрепятствованию деторождения в среде такой группы (геноцид), – наказываются лишением свободы на срок от 10 до 25 лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

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