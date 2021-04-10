– Сергей Александрович, вакцинация в районе стартовала 9 февраля. Как идет процесс, сколько людей уже получили прививки?

– Вакцинация продолжается. На Будакошелевщине первым компонентом уже привиты 490 человек. Это медики, учителя, соцработники, а также люди из групп риска: пациенты Уваровичского психоневрологического интерната, Рогинской больницы сестринского ухода и другие. Препарат российского производства «Спутник V» получили 300 человек, остальные – китайскую вакцину SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm. Наша цель – привить 60% от населения. Если говорить конкретно о Буда-Кошелевском районе, то это чуть больше 17 тысяч людей в возрасте от 18 лет и старше. Это позволит сформировать иммунную прослойку и остановить COVID-19.

– Расскажите, чем китайская вакцина отличается от российской?

– Обе вакцины подтвердили свою высокую эффективность и безопасность. При применении и «Спутника», и китайской вакцины для выработки максимально эффективного иммунного ответа против коронавируса потребуются две дозы. Эффективность по официальным данным российской «Спутник V» составила 91,6%, китайской вакцины «Vero Cell» – 86%. Вместе с тем, они обеспечивают 100% защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

«Спутник V» – вакцина на основе двух типов человеческого аденовируса, который выступает вектором, то есть носителем части генетической информации коронавируса SARS-CoV-2, кодирующей S-белок шипа коронавируса. Вставленный элемент является безопасным для организма, но он заставляет иммунную систему реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают нас от инфекции. Отличает вакцину то, что она активирует не только антитела, но и клеточный иммунитет. Китайский препарат представляет собой инактивированную вакцину или, как ее еще называют, «убитую» вакцину. Инактивация – самая старая, отработанная и испытанная технология создания вакцин. Сначала обычный вирус (тот же, что заражает людей) выращивается в клетках в биореакторах, затем инактивируется. При этом их компоненты не способны проникать в клетки и стимулировать клеточный иммунитет, ограничиваясь производством антител.

– Многие остерегаются вакцинироваться из-за побочных эффектов. Что вы можете сказать на этот счет?

– Именно вакцинация помогает держать под контролем такие тяжелые инфекционные болезни, как дифтерия, столбняк, корь, краснуха, полиомиелит и т.д. Многочисленные медицинские исследования в области эпидемиологии доказали, что лучшей защитой от инфекционных заболеваний является вакцинация. Она позволяет создать искусственный иммунитет к определенному возбудителю, что предотвращает развитие заболевания и его осложнений. Конечно, вакцинация – это вмешательство в иммунную систему, но, как показывает практика, пользы гораздо больше, чем вреда. К тому же нагнетания вокруг побочных реакций и возможных осложнений очень сильно преувеличены. Лично я перенес прививку абсолютно бессимптомно. За все время вакцинирования населения в Гомельской области, а это более 15 тыс. человек, не зарегистрировано серьезных побочных эффектов. После введения вакцины у некоторых пациентов может наблюдаться повышение температуры и чувство дискомфорта. Это говорит о нормальной реакции иммунной системы на введение препарата.

– Можно ли вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями?

– Не только можно, но и нужно. Ведь COVID-19 страшен именно своими последствиями – он наносит серьезный удар по сосудам. Люди с заболеваниями эндокринной системы, сердечно-сосудистой, с новообразованиями являются наиболее уязвимой группой с точки зрения заражения и, конечно же, с точки зрения последствий. Возраст тоже имеет значение: чем старше человек, тем больше риск. Прививка для них – единственное действенное средство профилактики COVID-19 наряду с медицинскими масками и физическим дистанцированием.

– А кому прививка противопоказана?

– Беременным, людям, не достигшим 18 лет. Пациенту не сделают прививку, если в анамнезе были тяжелые аллергические реакции на прививки, а также в острый период инфекционных и неинфекционных болезней.

– Нужна ли вакцинация тем, кто ранее перенес COVID-19?

– Стоит знать о том, что у пациентов, переболевших инфекцией COVID-19, вырабатывается краткосрочный иммунный ответ. Это означает, что через какой-то промежуток времени (в среднем 6 месяцев) снижается количество выработанных ранее антител и человек может повторно заразиться. Каждое последующее заражение увеличивает риск возникновения более тяжелых осложнений, в частности, летальных исходов, поэтому вакцинация рекомендована всем, в том числе и переболевшим.

– Куда нужно обращаться, чтобы получить прививку от COVID-19, и как проходит вакцинация?

– Всем желающим вакцинироваться нужно обратиться в прививочный кабинет по телефону 7-22-10 либо по месту жительства в АВОП или ФАП. По мере поступления вакцины с людьми будут созваниваться и при отсутствии противопоказаний – предлагать вакцинацию. Перед прививкой пациента осматривает врач – измеряет температуру, артериальное давление, пульс, опрашивает на наличие жалоб. И только потом делает прививку, причем совершенно бесплатно. Затем последующие 30 минут нужно провести в пункте вакцинации под наблюдением специалистов.

Статистика заболеваемости коронавирусом в районе заметно улучшилась. Мы вышли на стойкое нижнее плато, и пока оно не повышается. Вместе с тем, в ряде районов Гомельщины уже отмечается тенденция к росту заболеваемости. Медики говорят о наступлении третьей волны, поэтому расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит. И в случае отсутствия противопоказаний следует обязательно привиться. Будьте здоровы, берегите себя и близких.

– Сергей Александрович, спасибо за интервью.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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