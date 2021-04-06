Учащийся 11 класса Гусевицкой средней школы Дмитрий Лутенков награжден дипломом III степени заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам Всемирная история и история Беларуси.

Олимпиада проводится под контролем Министерства образования Беларуси, а дипломы, которые ребята завоевывают на областном и финальном турах, дают льготы при поступлении в вузы страны. Напомним, что обладатели дипломов областных и заключительного этапов автоматически получат на ЦТ по «олимпиадному» предмету 100 баллов и могут быть зачислены без экзаменов во многие высшие учебные заведения страны.

Особую благодарность юноша выражает учителю истории Татьяне Вишняковой за помощь в подготовке к олимпиаде.