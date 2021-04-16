Завтра в стране пройдет республиканский субботник.

Более 6 тысяч жителей нашего района будут трудиться на рабочих местах и различных объектах. В ходе субботника будакошелевцы обустроют воинские захоронения, мемориальные комплексы и братские могилы, приведут в надлежащее состояние объекты и территории населенных пунктов, гражданские кладбища, придорожные полосы и остановочные пункты.

Денежные средства, полученные от проведения республиканского субботника будут перечислены на отдельный текущий счет райисполкома BY74AKBB36424096800373100000, открытый в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк», г. Гомель ул. Фрунзе, д. 6а, БИК AKBBBY2Х, УНН 400041635.