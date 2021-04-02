В календаре апрельских праздников двадцать пять лет назад появилась новая дата – День единения народов Беларуси и России, символизирующий братский союз двух государств. Сейчас страны готовятся создать единый Налоговый кодекс, единый Гражданский кодекс, ввести единый внешнеторговый режим и т.д.

Рады ли новой волне сближения с большой соседкой жители Будакошелевщины?

Договор об образовании Сообщества Беларуси и России был подписан 2 апреля 1996 года. С тех пор эта дата отмечается как День единения народов двух государств. Для белорусов и россиян этот день символизирует нерушимость многовекового братства, воплощает стремление наших народов вместе строить свою жизнь и созидать будущее. Это повод поговорить о взаимоотношениях двух стран, установившемся равноправном партнерстве и тесной дружбе, проверенной многими десятилетиями, углублении интеграции с братским государством.

Тамара Картавенко, пенсионерка:

– Я знаю, что граждане России считают белорусов своими. За многовековую историю, когда славяне вместе сражались за свою землю, мы так сроднились, что навсегда останемся братьями. Но, тем не менее, я за независимую и процветающую Беларусь. На мой взгляд, всего можно добиться и самостоятельно. Просто нужно сохранять и развивать добрые отношения со всеми соседями.

Владимир Романюк, пенсионер:

– Мы давно привыкли к существованию Союзного государства, к свободе передвижения, гигантским объемам торговли, к тому, что люди могут работать и жить и там, и там, и при этом сохраняется рабочий стаж. Мы воспринимаем это как норму, словно воздух – пока он есть, его не замечаем, но стоит ему закончиться, будет значительно сложнее дышать. Плохо, если есть стены, разделяющие страны и народы. Я полностью за дальнейшую интеграцию, но с сохранением статуса независимой республики.

Александр Радченко, учитель истории СШ №1 райцентра:

– Я за экономический и политический союз на равных правах. За то, чтобы страна развивалась независимо. В мире существует около двух тысяч национальностей, но только 160 государств, то есть национальностей со своей страной и своим суверенитетом. Этим нужно дорожить, это нужно беречь.

Ирина ШУТОВА

Фото Аллы Якушевич