Буда-Кошелевское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь информирует, что с января текущего года в районе зарегистрированы 24 кражи личного имущества граждан.

Причем 14 из них совершены из жилищ граждан: 1 – из квартиры, 12 – из частных домовладений, 1 – из дачного дома. Говорить о том, что таковых не произойдет с вами, к сожалению, нельзя, а вот предотвратить можно, оборудовав свое жилище охранной сигнализацией. С ее использованием сотрудники милиции Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны обеспечат реагирование на сигнал тревоги в кратчайшие сроки и сведут возможность проникновений преступников в частный дом, гараж, дачу, коттедж или квартиру к нулю.

Отметим, что стоимость установки оборудования охранной сигнализации определяется в каждом случае индивидуально, исходя из архитектурных особенностей строения. Возможна беспроцентная рассрочка оплаты стоимости работ и оборудования сроком до 6 месяцев. Абонентская плата составляет 9 рублей 60 копеек в месяц.

Подробную информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении охраны по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 15, или по тел.: 7-56-20, 7-56-12, 8 (029) 121-02-41, круглосуточно.

Подготовила Елена БЕЛКО