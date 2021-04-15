Легкоатлетический кросс прошел в Буда-Кошелеве уже четвертый раз

Более 100 приверженцев здорового образа жизни и просто любителей бега собрались сегодня на стартовой площадке возле здания районного отдела внутренних дел. Повод для этого основательный – 59-я годовщина со дня образования ведомства.

Сразу отметим, что этого события, ставшего уже доброй традицией, ждали и к нему готовились. О чем свидетельствовала оживленная атмосфера, улыбки и позитивный настрой. Поучаствовать в беге на дистанции 1500, 3000 и 5000 м в возрастных категориях 14-30 лет, 31-40 лет, 41 год и старше собрались представители учреждений образования, организаций и предприятий Будакошелевщины.

Массовый старт предваряли торжественное построение личного состава РОВД и награждение сотрудников.

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович и вручил благодарственные письма райисполкома старшему инспектору группы режимно-секретной деятельности ОВД Любови Атрощенко и старшему инспектору по административной практике отделения ГАИ милиции общественной безопасности Наталье Юрцевой.

Начальник РОВД Виталий Подзерун поздравил сотрудников отдела с праздником и вручил заслуженные награды: нагрудный знак «За адзнаку» – начальнику отделения уголовного розыска криминальной милиции, капитану милиции Алексадру Лисейчикову, нагрудный знак «Выдатнiк мiлiцыi» – младшему оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции, старшине милиции Василию Пыжикову, благодарность заместителя Министра внутренних дел Республики Беларусь – ведущему специалисту группы кадров Анне Кочетовой, юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» – заместителю прокурора Буда-Кошелевского района, младшему советнику юстиции Антону Бобылеву.

После торжественной части мероприятия последовал массовый старт. Маршрут забега пролегал по улицам 50 лет Октября, Ленина до магазина «Евроопт», въездного знака в город и обратно. На финише участников забега встречали организаторы и болельщики.

С удовольствием назовем имена победителей.

Дистанция 1,5 км.

В возрастной категории 14-30 лет среди женщин 3 место заняла Алина Кучеренко, 2 место у Вероники Евсеенко, победителем стала Людмила Волченкова. У мужчин: 3 место занял Егор Лукомский, на второй ступени пьедестала – Владислав Ковалев, первый место у Евгения Курицкого.

Среди женщин в возрастной категории 31-40 лет: 3 место у Елены Гавриченко, серебряный призер – Ольга Коровкина и 1 место – у Ольги Господаревой. У мужчин в этой же возрастной категории бронза у Дмитрия Семенякина, 2 место – у Геннадия Карпова и победителем признан Антон Бобылев.

В возрастной категории 41 год и старше серебро завоевал Николай Михалев, равных не было Сергею Мелещенко.

Дистанция 3,0 км.

Среди спортсменок в возрасте 14-30 лет 3 место заняла Елена Евмененко, 2 место – у Юлии Кучеренко, лучший результат – у Анны Дятел. Среди мужчин в этой же возрастной категории: 3 место занял Глеб Морозов, 2 место – у Ивана Грищенко, первый результат показал Виктор Свиридов.

В возрастной категории 31-40 лет у женщин не было равных Виктории Раковой, 2 место – у Светланы Побединской. У мужчин среди лидеров Александр Гаврин (1 место) и Юрий Дятел (2 место).

В старшей возрастной категории среди мужчин быстрее всех пробежал Сергей Кондратьев.

Дистанция 5,0 км.

В возрастной категории 14-30 лет среди женщин победителями стали Любовь Городная (2 место) и Анастасия Калинкина (1 место). Среди мужчин в тройку лидеров вошли: Иван Короткий (3 место), Станислав Сивенков (2 место) и Дмитрий Ковалев (1 место).

Среди мужчин в возрастной категории 31-40 лет: 3 место у Евгения Овчинникова, 2 место занял Александр Левченко и победителем признан Владимир Михальцов.

В возрастной категории 41 год и старше вторым прибежал Виталий Подзерун, лучшее время показал Сергей Демов.

Победителям и призерам были вручены дипломами и памятными призами. Самое главное, отличное настроение, масса положительных эмоций, несмотря на капризы природы, была обеспечена всем участникам и болельщикам.

Своими впечатлениями от легкоатлетического пробега, как до старта так и после дистанции, с «Авангардом» поделились участники мероприятия.

Представители филиала ОАО «Рогачевский МКК» Александр Стацкий и Ольга Господарева:

– Любим спорт, здоровый образ жизни, всегда участвуем в подобных мероприятиях, проводимых в районе. Сегодняшний кросс – отличная возможность с пользой провести время, проверить свои физические возможности и представить свой трудовой коллектив.

Сергей Демов, учитель Гусевицкой СШ:

– Являюсь постоянным участником этого забега, во-первых, потому что всю жизнь посвятил физической культуре, люблю спорт в различных его проявлениях, во-вторых, мне очень импонирует, что в районном отделе внутренних дел налажена системная работа по здоровому образу жизни, сам руководитель является инициатором и участником многих спортивных мероприятий. Сегодня приехал не один – 8 юных спортсменов, мальчишек и девчонок, нацелены на победу и готовы показать отличные результаты.

Евгений Курицкий, сотрудник Буда-Кошелевского РОЧС:

– Участвовал именно в этом мероприятии впервые, получил массу положительных эмоций, лишний раз доказал себе, на что способен. Спорт занимает важное место в жизни, здорово помогает в профессиональной деятельности. К слову, на недавних областных соревнованиях среди отделов МЧС из 25 команд будакошелевские спасатели стали седьмыми.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.