Лесной фонд Беларуси — более 9,6 млн га*.
Покрытые лесом земли — 8,3 млн га (0,88 га на человека).
Общий запас лесных насаждений — 1,8 млрд куб.м.
Средний возраст насаждений — 56 лет.
От общей площади лесного фонда:
39% — защитные, природоохранные, рекреационно-оздоровительные леса,
61% — эксплуатационные леса.
Лесистость — 39,9% от общей территории страны.
Лесистость по областям (в процентах от общей территории региона):
Гомельская — 46,6%,
Витебская — 41,3%,
Минская — 38,4%,
Могилевская — 38,4%,
Брестская — 36,4%,
Гродненская — 35,7%.
Наибольшая лесистость — в Россонском районе Витебской области (71,3%).
Лесовосстановление в Беларуси**:
в питомниках лесхозов*** выращено почти 375 млн шт. стандартного посадочного материала, в том числе 21,4 млн с закрытой корневой системой;
площадь лесовосстановления и лесовозведения — 49,2 тыс. га;
семенами древесных и кустарниковых пород в питомниках было засеяно 180,5 га, из них улучшенными семенами — 51 га.
*Данные 2019 года.
**Данные 2020 года.
***78 постоянных питомников в системе Минлесхоза.
Источник: Министерство лесного хозяйства, Национальный статистический комитет.