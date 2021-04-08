Лесной фонд Беларуси — более 9,6 млн га*.

Покрытые лесом земли — 8,3 млн га (0,88 га на человека).

Общий запас лесных насаждений — 1,8 млрд куб.м.

Средний возраст насаждений — 56 лет.

От общей площади лесного фонда:

39% — защитные, природоохранные, рекреационно-оздоровительные леса,

61% — эксплуатационные леса.

Лесистость — 39,9% от общей территории страны.

Лесистость по областям (в процентах от общей территории региона):

Гомельская — 46,6%,

Витебская — 41,3%,

Минская — 38,4%,

Могилевская — 38,4%,

Брестская — 36,4%,

Гродненская — 35,7%.

Наибольшая лесистость — в Россонском районе Витебской области (71,3%).

Лесовосстановление в Беларуси**:

в питомниках лесхозов*** выращено почти 375 млн шт. стандартного посадочного материала, в том числе 21,4 млн с закрытой корневой системой;

площадь лесовосстановления и лесовозведения — 49,2 тыс. га;

семенами древесных и кустарниковых пород в питомниках было засеяно 180,5 га, из них улучшенными семенами — 51 га.

*Данные 2019 года.

**Данные 2020 года.

***78 постоянных питомников в системе Минлесхоза.

Источник: Министерство лесного хозяйства, Национальный статистический комитет.

Белта