Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали (дорожных карт. — Прим. БЕЛТА). Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение — известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение, — заявил Президент. — Так что я с вами согласен. Мы потихонечку двигаемся. Но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, оборона нашего Союзного государства. Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно».

Александр Лукашенко напомнил, что в конце прошлого года главы государств составили программу своих действий. Президенты Беларуси и России за последнее время дважды встречались в Сочи, обсуждая различные вопросы не только текущего характера, но и стратегического плана.

«Последний раз мы договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю вас, Михаил Владимирович (премьер-министр России Михаил Мишустин, который недавно посещал Беларусь во главе российской делегации. — Прим. БЕЛТА) приехал, выступил, как академик. Молодец, получилось у него очень мощно. Рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом администрировании, об эффективности системы налогообложения. Я потом скажу, мы пришли к определенному совместному выводу», — рассказал Александр Лукашенко.

«Мы с вами договаривались, что после проработки этих вопросов мы сегодня с вами встретимся и обсудим еще раз эти вопросы», — добавил Президент Беларуси.