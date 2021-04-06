«Основы конституционного строя. Государственная молодежная политика» – так звучала тема очередной диалоговой площадки, которая прошла в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко.

Организатором мероприятия выступил районный Совет депутатов, участие в нем приняли эксперты, члены Молодежного совета при районном Совете депутатов и представители сельской молодежи.

Начиная разговор, председатель райсовета Наталья Киселева отметила, что работа диалоговых площадок – это своеобразный запрос общества, которое закономерно пришло к пониманию необходимости назревших изменений. Только путем конструктивного диалога и вдумчивого обсуждения можно выработать варианты и пути решения поставленных задач. Конечно, мнения и предложения могут разниться, но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать нашу страну сильной и процветающей, улучшить качество жизни людей.

В роли спикера на мероприятии выступила преподаватель аграрно-технического колледжа Людмила Клименкова, которая подробно остановилась на вопросах конституционной реформы и партийном строительстве, развитии политического поля страны, перераспределении полномочий Президента, Парламента и местных властей, перехода от мажоритарной к смешанной избирательной системе, введении единого дня голосования для выборов Парламента и Президента с целью сбережения государственных средств. В ходе дискуссии участники диалога пришли к выводу, что в процессе совершенствования конституционной реформы важно учесть интересы всех групп общества, закрепить в Конституции гарантии по обеспечению их жизнедеятельности, только тогда система будет устойчивой. Кроме того, необходимо грамотно распределить полномочия между разными ветвями власти. Живое обсуждение вызвал и вопрос о введении моратория на смертную казнь, по которому и гости, и эксперты высказали свои мнения.

Немало предложений было высказано в ходе обсуждения вопросов, связанных с молодежной политикой. В частности, говорили о системе льготного кредитования для молодежи на строительство и приобретение жилья в регионах с целью закрепления молодых специалистов, а также об увеличении возраста молодых граждан с 16 до 35 лет и о многом другом.

Все предложения, прозвучавшие в ходе диалоговой площадки, услышаны и станут руководством к действию.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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