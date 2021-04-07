В рамках республиканской профилактической акции «Дом без насилия!» и Всемирного дня здоровья на круглом столе с педагогическим коллективом средней школы №1 г. Буда-Кошелево обсудили ряд важных вопросов.

Участие в мероприятии приняли представители центральной районной больницы, духовенства, инспекции по делам несовершеннолетних РОВД райисполкома и районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

Что необходимо делать, чтобы быть здоровым, крепким и развитым? Как бороться с вредными привычками, и в чем польза здорового образа жизни? Эти и многие другие вопросы были рассмотрены в ходе круглого стола.

В ходе обсуждения участники мероприятия отметили, что здоровье человека в первую очередь зависит от него самого. Своевременная профилактика, здоровый образ жизни, ответственное отношение к себе и окружающим, выбор товаров и услуг, не наносящих вреда здоровью и окружающей среде, все это – необходимые условия сохранения здоровья и долголетия, предотвращения заболеваний.

В ходе мероприятия была поднята тема насилия в семье, его видах и предпосылках. Озвучены правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Особый акцент был сделан на укрепление семейных ценностей.

В завершении круглого стола с участниками встречи была проведена викторина и розданы информационные памятки и буклеты на соответствующую тематику.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Елены Куриленко