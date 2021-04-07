По состоянию на первое апреля текущего года на территории Гомельской области функционирует 700 добровольных дружин, в том числе 228 в сельской местности. В рядах общественных формирований на Гомельщине состоит почти 7,5 тысяч граждан, в том числе более 2 тысяч из них — женщины. В среднем ежедневно на патрулирование выходит около 140 дружинников. Добровольные дружины созданы во всех районах области. Координацию деятельности и общее руководство добровольными дружинами осуществляют 25 штабов на местах и областной штаб.

Сотрудники РОВД области постоянно взаимодействуют с членами добровольных дружин, оказывают им практическую и методическую помощь в организации работы по охране правопорядка, по обучению их формам и методам работы. Совместно с местными исполнительно­распорядительными органами власти ежегодно подводятся итоги деятельности добровольных дружин, а также проводится ежегодный смотр-конкурс на лучшую добровольную дружину.

Сотрудники милиции проводят постоянную разъяснительно-агитационную работу привлечения населения к участию в охране правопорядка на улицах в составе общественных формирований. Закон Республики Беларусь «Об участии граждан в охране правопорядка» и постановления правительства страны по вопросам деятельности добровольных дружин доводятся как на встречах в трудовых коллективах, так и на совещаниях сельских и поселковых Советов. Только в этом году проведено уже более 100 таких мероприятий. Работа добровольных дружин находит свое отражение в средствах массовой информации.

Как рассказал заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома – начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Анатолий Васильев, уже в 2021 году с участием членов общественных формирований раскрыто 1 преступление, привлечено к административной ответственности 299 правонарушителей. Большая часть из них – за пьянство (205), нарушение правил дорожного движения (50), мелкое хулиганство (27), самогоноварение (5) и другие правонарушения (12).

В целях обеспечения организации должного повседневного взаимодействия с добровольными дружинами, проведения совместных мероприятий по охране общественного порядка и предупреждению правонарушений руководством РОВД области ежемесячно подводятся итоги совместного несения службы с добровольными дружинами. В этом году за добросовестное выполнение своих обязанностей поощрено 16 помощников милиции.

УОПП УВД Гомельского облисполкома