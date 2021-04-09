Таким мнением поделился с «Авангардом» первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко.

Как отметил Олег Леонидович, круглый год сельхозпредприятия района проводят работы по наведению порядка на прилегающих территориях. Еженедельно, в установленные единые санитарные дни, работники сельхозотрасли приводят в надлежащий вид территории животноводческих ферм и комплексов, машинные дворы, зернотоки и другие сельхозобъекты. И если одни хозяйства данную работу проводят добросовестно, другие, напротив, относятся к ней спустя рукава. Между тем, о том, в каком состоянии находятся прилегающие территории, можно в целом судить о работе сельхозпредприятия.

В качестве положительного примера можно отметить такие хозяйства, как РУП «Белоруснефть-Особино», филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» и ОАО «Николаевка». На них, безусловно, стоит равняться. В противовес им можно поставить ОАО «Рогинь», где наведением порядка пренебрегают.

Если говорить о наиболее частых и типичных нарушениях в данной части, то к ним относятся: отсутствие ограждений на фермах и мехдворах, несвоевременная очистка от остатков кормов и органики территорий ферм. Есть упущения и по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель, особенно вблизи ферм, мастерских. Больным вопросом для большинства хозяйств остается отсутствие асфальта на машинных дворах, фермах и подъездных дорогах к ним.

Сейчас, когда сельхозтехника вышла на поля, встал вопрос о ее своевременной очистке от загрязнений. Многие же земледельцы с поля прямиком отправляются на мехдвор. Между тем, технику следовало бы очистить. Именно из таких моментов складывается общее отношение к порядку и дисциплине.

– Идеальный порядок должен быть не только в производственных помещениях, но и на прилегающих территориях, – подчеркнул Олег Архипенко. – Важно следить не только за состоянием самих сельхозобъектов, но и за подъездами к ним, дорогами. К вопросам по наведению порядка на земле нужно подходить требовательно и принципиально, ведь руководители хозяйств ответственны за обеспечение рационального и эффективного использования земли, значит, и спрос с них будет серьезным.

Ольга ЧЕРНЯКОВА