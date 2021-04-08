В этом году весна в наш регион пришла с опозданием. Земля освободилась от снежного покрова лишь к концу марта, когда установилась плюсовая температура воздуха. С установлением благоприятных погодных условий стали просыпаться и активизироваться первые клещи. В природных биотопах Гомельской области активность клещей стала проявляться уже во второй декаде марта. В это же время зарегистрированы и первые обращения граждан в организации здравоохранения области по поводу присасывания клещей.

Клещи являются специфическими переносчиками таких инфекционных заболеваний, как Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит. Носителями этих инфекций являются грызуны, дикие млекопитающие и птицы. Клещи, питаясь их кровью, заражаются и передают инфекцию человеку. Заражение человека клещевыми инфекциями чаще всего происходит после присасывания инфицированного клеща или при его раздавливании руками. Заражение клещевым энцефалитом может произойти и при употреблении сырого (некипяченого) козьего молока, если животное было покусано инфицированными клещами.

Клещевые инфекции в Республике Беларусь регистрируются ежегодно. Так, в 2020 году, в республике зарегистрировано более ста случаев клещевого энцефалита и более тысячи Лайм-боррелиоза. Среди населения Гомельской области зарегистрировано 50 случаев Лайм-боррелиоза и 1 случай клещевого энцефалита.

Клещевые инфекции зарегистрированы уже и в текущем году. Так, в республике зарегистрировано несколько случаев клещевого энцефалита и более 100 случаев Лайм-боррелиоза. Гомельская область не исключение, среди населения области зарегистрировано 3 случая Лайм-боррелиоза.

По данным организаций здравоохранения в 2020 году в Гомельской области от укусов клещей пострадало около 2 тысяч человек. Более 60% пострадавших отмечали присасывания клещей на территории лесных массивов. Остальные случаи произошли на дачных садоводческих участках, частных подворий граждан, проживающих на территории сельской местности, в пригородных зонах, на берегах рек, озер, водохранилищ, в парках и скверах городов.

Самым эффективным методом профилактики клещевых инфекций является избегание контакта с клещом, а в случае укуса – быстрое и правильное его удаление. Поэтому, отправляясь на природу, необходимо соблюдать меры личной профилактики защиты от клещей. Прежде всего, одеться следует так, чтобы максимально закрывать отрытые участки тела. Из обуви лучше использовать резиновые сапоги, голову следует прикрыть косынкой или кепкой. Рекомендуется надевать одежду светлых тонов, чтобы был заметен ползающий клещ. Во время пребывания в лесу необходимо постоянно (через каждый час) проводить само — и взаимоосмотры, с целью снятия ползающих клещей. Для отпугивания клещей рекомендуется использовать химические средства (репелленты), которые следует наносить на одежду. Для отдыха в лесу следует выбирать сухие, солнечные поляны, вдали от деревьев и кустарников. При возвращении из леса следует еще раз осмотреть одежду, кожные покровы, сумки, а также животных, если брали их с собой, с целью своевременного обнаружения ползающих членистоногих.

Как отмечалось выше, случаи нападения клещей нередко регистрируются на дачных садоводческих участках и частных подворий граждан, проживающих на территории сельской местности, поэтому немаловажное значение в предупреждении укусов клещами является предотвращение их появления на приусадебных участках. Весной рекомендуется очистить всю территорию от сухих веток, прошлогодней листвы и мусора. Такие растения, как чабрец и шалфей своим запахом отпугивают клещей, поэтому их рекомендуется высевать по периметру участка. В течение всего сезона необходимо своевременно проводить покос газона, освобождать территорию от куч ботвы и растительного мусора (благоприятная среда обитания клещей). Регулярно бороться с грызунами – они являются прокормителями клещей.

Во избежание заражения клещевым энцефалитом козье молоко следует употреблять только после кипячения. Лицам, содержащим коз, не допускать выпас этих животных в лесной зоне и на неокультуренных пастбищах.

Если все же клещ к Вам присосался, его нужно немедленно удалить. Лучше это сделать в условиях медицинского учреждения. Но если это невозможно сделать в короткие сроки, клеща можно удалить самостоятельно. С помощью прочной нити, которую подводят как можно ближе к хоботку клеща, завязывают узел, клеща извлекают, подтягивая концы нити вверх.

Следует знать, что пострадавшему от укуса клеща, необходимо обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту по месту жительства не позднее 72 часов с момента присасывания клеща для решения вопроса о назначении профилактического лечения и получения более эффективного результата.

Снятого клеща, по желанию, можно исследовать на наличие возбудителей клещевых инфекций (Лайм-боррелиоз, клещевой энцефалит) в лаборатории Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адресу: г.Гомель, Моисеенко, 49 (контактный телефон 50 73 48), на наличие возбудителя (Лайм-боррелиоза) в Речицком, Рогачевском, Мозырском зональных центрах гигиены и эпидемиологии.

Исследования проводятся на платной основе (бесплатное исследование клеща проводится лицам, у которых есть медицинские противопоказания к приему антибиотиков).

Помните! Своевременное обращение за медицинской помощью по поводу укуса клеща защитит вас от возможности заразиться клещевыми инфекциями.