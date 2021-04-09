О развитии туристической отрасли на Будакошелевщине рассказала начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена ПАРФЕНЕНКО.

– Елена Петровна, чем представлена туристическая отрасль Будакошелевщины?

– Туристическая отрасль района – это объекты историко-культурного наследия, агроэкотуризма и придорожного сервиса.

– Для чего нужна «Карта гостя» туристу?

– Туристический проект «Карта гостя» возник в ходе реализации Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 гг. При покупке туристического продукта «Карта гостя» владелец получает единую электронную карту, держателю которой предоставляется право на льготы при посещении музеев, развлекательных центров, объектов питания и торговли, гостиниц и т.д. Так, при посещении объектов Историко-культурного центра Буда-Кошелевского района держатель такой карты получает 25% скидку.

– Какие услуги предлагают объекты агроэкотуризма в нашем районе?

– В нашем районе созданы 4 агроусадьбы: «Ветер в гривах», «Зов природы», «Озерная» и «У камина». Наряду с проживанием они предлагают такие услуги как: охота, рыбалка, сбор грибов и ягод, катание на катамаранах и лодках, пешие прогулки, катание на лошадях, проведение торжественных мероприятий.

Всю информацию о себе и своих услугах агроусадьбы активно размещают в социальных сетях. Кому интересно направление агроэкотуризма, может познакомиться с туристическим паспортом района на сайте районного исполнительного комитета.

– Как законодательно регламентирована деятельность агроусадьб?

– Данный вид деятельности осуществляется на основе указов Президента Республики Беларусь от 2.06.2006 № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» и от 9.10.2017 № 36 «О развитии агроэкотуризма». И в этом году указом № 40 от 4.02.2021 внесены изменения в выше названные документы.

Услуги в сфере агроэкотуризма могут оказывать физические лица, проживающие в жилых домах в сельской местности, либо в малых городах, производящие сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, или ведущих подсобное хозяйство. До начала ее осуществления субъекты агроэкотуризма обязаны направить письменное уведомление по утвержденной форме в райисполком по месту нахождения агроэкоусадьбы. В течение пяти рабочих дней его копия уведомления направляется в налоговый орган по месту нахождения соответствующей агроэкоусадьбы. Субъект агроэкотуризма обязан уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в данной сфере. Началом ее осуществления определяется дата, указанная субъектом агроэкотуризма в письменном уведомлении.

– Как отразилась пандемия на отрасли туризма?

– Если говорить о туризме в целом, то конечно же отразилась. Ведь закрытые границы снизили количество посещений объектов туризма гостями из-за рубежа. Наш район хоть и не имеет таких глобальных объектов туризма для республики, но вместе с тем, субъекты агроэкотуризма, охотничий туризм в районе данную ситуацию прочувствовали. К слову, услуги в данном направлении оказывает Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов».

– Ожидаются ли какие-либо нововведения в туристическую отрасль?

– Планируется внесение изменений в Закон Республики Беларусь «О туризме». Проектом планируется предусмотреть: усиление ответственности туроператоров при реализации туристам, экскурсантам туристических услуг;введение форм финансового обеспечения ответственности туроператоров; разграничение ответственности турагентов и туроператоров при работе с туристами, экскурсантами; усиление информационной составляющей реестра субъектов туристической деятельности; запрет на осуществление экскурсий лицами, не имеющими свидетельства о профессиональной аттестации экскурсовода, гида-переводчика; закрепление возможности использования аудио-гидов при экскурсионном обслуживании.

Кроме того, в ближайшую пятилетку предстоит реализация Государственной программы «Беларусь гостеприимная». Что касаемо нашего района, одним из актуальных направлений развития, считаю внутренний туризм. У нас для этого есть определенный потенциал. В первую очередь следует активнее популяризировать свою деятельность для жителей и гостей района и страны посредством грамотных презентаций на выставках, в сети интернет, распространения информационно-рекламной продукции.