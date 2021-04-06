Дорожно-транспортные происшествия с участием детей – актуальная проблема в современной жизни. Причины, послужившие возникновению ДТП — различны, как и сами происшествия.

На территории Гомельской области за 2020 год зарегистрировано 58 (-6; с 64 до 58) дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 63 (-2; с 65 до 63) несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и 3 (+1; с 2 до 3) детей погибли.

Наиболее многочисленной категорией пострадавших в ДТП детей являются пешеходы. С их участием произошло 32 (-5) ДТП, в которых пострадало 33 несовершеннолетних и 1 ребенок погиб.

К примеру, ДТП с погибшим несовершеннолетним пешеходом произошло 7 октября 2020 примерно в 11:00 на ул. Белого г. Гомеля. Водитель, 2000 года рождения, со стажем вождения менее года, управляя автомобилем «ГАЗ 2752», не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на малолетнего пешехода, 2008 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. С травмами мальчик был доставлен в реанимационное отделение УЗ «ГОКБ», где спустя две недели, не приходя в сознание, он погиб.

К сожалению, случаев, когда водители не предоставляют преимущества в движении пешеходам, да еще и детям, очень много… в 2020 году были также случаи, когда в одном ДТП страдали сразу несколько несовершеннолетних.

Так, 24 сентября 2020 примерно в 13:20, 47-летний водитель, управляя автомобилем «RenaultMeganScenic» и двигаясь по ул. Б. Хмельницкого г.Гомеля по крайней правой полосе движения, выехал на пересечение с ул. Циолковского на запрещающий красный сигнал светофора, где на выходе с данного пересечения не уступил дорогу и совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, 10 и 11 лет.

В результате происшествия два малолетних пешехода получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в ГУЗ «Гомельская областная детская клиническая больница», откуда после осмотра и оказания медицинской помощи 10-летний мальчик госпитализирован, а 11-летняя девочка отпущена домой.

Следующей категорией по количеству пострадавших в ДТП детей являются пассажиры. В 2020 году было зарегистрировано 15 (-2) ДТП, в которых пострадало 18 несовершеннолетних пассажиров, и один ребенок погиб, при этом в большинстве ДТП несовершеннолетние перевозились без использования детских удерживающих устройств, либо были не пристегнуты ремнями безопасности.

К примеру, 13 августа 2020 года в г. Гомеле, при осуществлении поворота налево из автомобиля «Рено Меган» выпала 2-летняя девочка, которая перевозилась в детском удерживающем устройстве, не соответствующем возрасту ребенка. Ее мама, 32-летняя женщина-водитель, не убедилась в безопасной перевозке своей дочери. Девочка получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована.

Есть еще другие случаи, когда родители пренебрегали здоровьем своих детей: мало того, что не пристегивали их ремнями безопасности, но и позволяли себе сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Именно такое ДТП произошло 21 мая 2020 года в Добрушском районе. 35-летний мужчина поставил под угрозу жизнь своей 2-летней дочери, перевозя ее в автомобиле «Ауди 80» без детского удерживающего устройства, при этом, даже не пристегнув ребенка ремнем безопасности. Результат: с травмами девочка была доставлена в УЗ «ГОКБ».

В таких случаях очень важно, что бы другие граждане не были равнодушны к вопросам безопасности дорожного движения и всегда сообщали о нахождении нетрезвых на дороге по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.

С участием детей-велосипедистов совершено 10 (+3) ДТП, в которых травмировано 10 несовершеннолетних и 1 ребенок погиб.

Основной причиной таких ДТП – это переезд проезжей части дороги, как на пешеходном переходе, так и в неустановленных местах…

28 марта 2020 года в г.п. Брагине 10-летний велосипедист переезжал проезжую часть дороги в неустановленном месте, когда на него был совершен наезд автомобилем «Опель Астра», под управлением 25-летнего водителя. С травмами маленький велосипедист был доставлен в районную больницу.

А 31 августа 2020 года 18-летний водитель, управляя мопедом «Хорс Альфа» и двигаясь по проектируемой дороге № 1 г. Мозыря, совершил наезд на внезапно выехавшего на нерегулируемый пешеходный переход 16-летнего велосипедиста. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.

С участием детей-водителей зарегистрировано 2 (-1) ДТП, в которых 2 несовершеннолетних получили травмы, при этом в одном случае несовершеннолетняя управляла транспортным средством в нетрезвом состоянии!

ДТП с нетрезвым несовершеннолетним водителем произошло 25 июня 2020 года на улице Заречной в д. Староград Кормянского района. Девушка-водитель, 2004 года рождения, не имея права управления, при этом управляя незарегистрированным мопедом, выбрала небезопасную скорость движения, вследствие чего не справилась с управлением, съехала в правый кювет по ходу движения, где совершила столкновение с опорой ЛЭП. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

Из общего количества ДТП по вине самих детей зарегистрировано 14 (+2; 12) ДТП, в которых 14 детей ранены.

По времени суток наибольшее число происшествий зарегистрировано в период времени с 11:00 до 15:00 – 18 ДТП и с 17:00 до 21:00 – 28 ДТП.

По дням недели наибольшее число ДТП зарегистрировано в субботу – 15.

За два месяца 2021 года на территории Гомельской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором был травмирован 1 ребенок.

ДТП произошло 10 февраля на ул. Ленина г. Речица. Водитель, 1978 года рождения, управляя автомобилем «Ситроен С3», при проезде перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора, совершил наезд на малолетнего пешехода, 2013 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. С травмами мальчик был госпитализирован.

Уважаемые родители, педагоги и все взрослые участники дорожного движения! Мы несём ответственность за всех детей, независимо от степени родства.

Чтобы дети не попали в беду, необходимо вместе с ними постоянно повторять и разъяснять главные правила безопасного поведения на дороге :

При выходе из дома:

— обратите внимание ребенка на то, есть ли у подъезда дома движение транспорта;

— посмотрите, стоят ли у подъезда автомобили и растут ли деревья; если да, приостановитесь и оглядитесь, нет ли опасности.

При движении по тротуару:

— придерживайтесь правой стороны, при этом взрослый должен находиться со стороны проезжей части;

— крепко держите ребенка за руку;

— приучите ребенка, чтобы двигаясь по тротуару, он внимательно наблюдал за выездом автомобилей из дворов и прилегающей территории.

При посадке и высадке из транспортного средства:

— выходите впереди ребенка, иначе ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть;

— подходите к двери только после полной остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; не садитесь в последний момент, чтобы не прижало дверями;

— приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки, так как это опасное место: дорога обозревается плохо, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу;

— при ожидании автобуса, троллейбуса, трамвая стойте только на остановочных площадках, на тротуаре или обочине.

Готовясь перейти дорогу:

— остановитесь, не доходя до края тротуара; осмотрите проезжую часть, обратив внимание ребенка на свои движения: остановку, повороты головы вправо-влево для осмотра дороги;

— не стойте с ребенком на краю тротуара: это опасно, т.к. из проезжающих автомобилей могут выступать перевозимые грузы и др.;

— развивайте у ребенка наблюдательность, учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся транспортные средства;

— обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобилей.

При переходе проезжей части:

— переходите дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что транспортные средства вас пропускают;

— идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет транспортных средств;

— выходя на проезжую часть, будьте предельно внимательны;

— не спешите и не бегите, переходите дорогу размеренно;

— не переходите проезжую часть под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу;

— не выходите с ребенком на проезжую часть из-за стоящего автомобиля или кустов, не осмотрев предварительно дорогу;

— не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус; объясните ребенку, что это опасно;

— при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке учите ребенка внимательно следить за началом движения транспортных средств;

— объясните ребенку, что даже дорогу, где малая интенсивность движения, переходить надо осторожно, так как автомобиль может внезапно выехать со двора, из переулка;

— в вечернее время и в условиях недостаточной видимости безопасность ребенка необходимо повысить с помощью светоотражающих элементов на одежде, рюкзаке и т.д. Объясните ему, что световозвращающие элементы сделают его заметней на дороге для водителей.

Что касается велосипедного травматизма: каждый родитель, прежде чем купить своему ребенку велосипед, должен обучить ребенка Правилам дорожного движения. Никто не может заменить родителей при обучении ребенка дисциплинированному поведению на дороге, соблюдению им правил безопасности.

Вы должны объяснить своему ребенку основные правила :

– кататься на велосипедах лучше всего во дворах или в жилой зоне, где мало автомобилей и невозможно развить большую скорость;

‑ запрещено двигаться на велосипеде, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях;

– ездить необходимо по специальным велосипедным дорожкам, а если их нет – по тротуарам, не мешая пешеходам;

– проезжая часть дороги – не место для езды на велосипеде;

– выезжать на велосипеде на проезжую часть дороги в случае необходимости разрешено только детям, достигшим 14 лет;

‑ при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами дорожного движения для пешеходов;

‑ при движении по дороге в темное время суток и (или) в условиях плохой видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет;

– необходимо обязательно пользоваться средствами защиты: шлемом, наколенниками, налокотниками, накладками на запястье, а также в темное время суток повязками, поясами, жилетами со световозвращающими элементами.

Водители, в свою очередь, должны помнить, что судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Ведь он пассажир и подвергается такой же или даже большей опасности. Зачастую можно наблюдать, как ребенок даже не сидит, а стоит за спиной у папы-водителя или мамы-пассажира, или между двух передних кресел автомобиля. В таком положении малышу открывается великолепный вид через лобовое стекло и одновременно заканчивается его безопасность.

Согласно п. 178 Правил дорожного движения перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

‑ детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

‑ детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Так же запрещена перевозка детей до двенадцати лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

В остальном же, всем взрослым, а особенно родителям, личным примером нужно показывать, как правильно вести себя на дороге. В обязательном порядке рассказывать о том, что непозволительно садиться за руль транспортного средства, не имея на то права, не говоря уже об управлении транспортным средством в состоянии опьянения!

Кроме того, безусловным авторитетом для детей всегда являются родители! Поэтому, не позволяйте себе нарушать ПДД, особенно в присутствии детей. Обучайте, показывайте, рассказывайте, приводите примеры из личного опыта, тем более что в нынешний век технологий в помощь родителям есть много специальных обучающих программ правилам поведения на дороге.

Также, работой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма активно занимается Госавтоинспекция, в том числе и через интернет-ресурсы. Кроме официального сайта УВД Гомельского облисполкома и официальных групп в Инстаграм и Фейсбуке «Госавтоинспекция Гомельщины», уже больше года существует в Телеграм-мессенджере канал «Добрые дороги Гомельщины» , который посвящен непосредственно профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ссылка: https://t.me/gai_gomel). В нем доводится вся информация о проводимых мероприятиях и акциях среди несовершеннолетних, полезные советы, как для детей, так и для взрослых участников дорожного движения, происшествиях с участием несовершеннолетних, произошедших на территории всей Гомельской области. Также на регулярной основе размещаются обучающие видеоролики, аудиоролики, фильмы, мультфильмы, листовки и многое другое по тематике безопасности дорожного движения. Все материалы, размещенные на указанном канале, могут быть использованы для обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дороге!

ПОМНИТЕ! ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ СМОЖЕМ СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ДОРОГАХ НАШЕЙ ОБЛАСТИ И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ.