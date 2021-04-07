Тема дня – «Равный доступ и здоровье».

Слоган – «Построим более справедливый, более здоровый мир».

Пандемия COVID-19 ярко показала нам, что мир все еще полон неравенства. Во многих случаях возможность вести здоровую жизнь и доступность качественного медицинского обслуживания определяются тем, где человек родился, где живет и работает. По всему миру отдельные группы людей с трудом зарабатывают на жизнь, не имеют образования, ограничены в возможности трудоустройства. У многих нет доступа к комфортному жилью, чистой воде и безопасной пище.

От пандемии и мер по борьбе с ней пострадали все, но больше других – уязвимые слои населения. ВОЗ призывает власти и лидеров всего мира удостовериться, что все граждане имеют равный доступ к медицинскому обслуживанию, и, самое главное – возможность вести здоровый образ жизни.

2021 год провозглашен годом медицинского и социального работника. Таким решением ВОЗ призывает отдать должное их самоотверженности в борьбе с пандемией COVID-19.

Говоря о здравоохранении в условиях пандемии, мы чаще всего имеем в виду таких специалистов, как врачи, медсестры, акушерки, санитары, фармацевты, физиотерапевты. На самом деле этот список значительно шире – нельзя забывать об охране душевного здоровья, о психотерапевтах, психологах и психиатрах. Важный вклад вносят такие специалисты, как радиологи, лаборанты, сиделки и многие другие.

В ходе 73-ей Всемирной ассамблеи здравоохранения было подчеркнуто, что пандемия ярко показала всему миру, насколько всеобщее здоровье и благополучие зависят от уровня подготовки таких специалистов. Инвестируя в образование, благополучие и справедливую оплату труда социальных и медицинских работников, общество получает девятикратную выгоду от результатов их работы.

7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Эта дата считается «днем рождения» организации, и ежегодно ее отмечают как Всемирный день здоровья. В уставе ВОЗ право на здоровье указано как неотъемлемое основное право любого человека без различия расы, религии или социального положения.

Здоровье, по определению ВОЗ, это не просто отсутствие болезней. Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. По данным ВОЗ, здоровье человека определяется на 20% средой обитания, на 50% – образом жизни, и только 10% его зависит от системы здравоохранения. С ростом благосостояния общества основные риски для здоровья смещаются в сторону поведенческих факторов: курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина. Такие распространенные проблемы, как повышенное кровяное давление, излишний вес, высокое содержание глюкозы в крови, также ранее относившиеся к поведенческим рискам, сейчас считаются метаболическими. Все они приводят к росту числа неинфекционных заболеваний. Раковые, респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет становятся причиной 71% всех смертей в мире. К сожалению, виновниками этого во многом становимся мы сами. Профилактика неинфекционных заболеваний в большей части зависит от самих людей. Это не только здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание, но и своевременное обращение за помощью, регулярные медицинские обследования и соблюдение рекомендаций врачей.

Здоровье человека в первую очередь зависит от него самого. Своевременная профилактика, здоровый образ жизни, ответственное отношение к себе и окружающим, выбор товаров и услуг, не наносящих вреда здоровью и окружающей среде, всё это – необходимые условия сохранения здоровья и долголетия, предотвращения заболеваний.

В государственном учреждении «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по рабочим дням (понедельник — пятница) работает «горячая» телефонная линия.

С 8.00 до 17.00 (перерыв на обед 13.00-14.00) по указанным телефонам можно получить следующую информацию:

— +375(44)575-56-99 – по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, разъяснения положений и применения норм Декрета № 7, общих санитарно-эпидемиологических требований, профилактики коронавирусной инфекции;

— 8(0232)50-74-12 – по вопросам профилактики и организации обследования на ВИЧ/СПИД;

— 8(0232)33-57-29 — по вопросам формирования здорового образа жизни.

Горячая линия главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома: 8(0232) 50-32-04.