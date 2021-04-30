30 апреля проводится Единый день безопасности дорожного движения под названием «Открой сезон без нарушений!», направленный на профилактику ДТП с участием двухколесного транспорта.

С начала текущего года с участием водителей мототранспорта произошло 7 ДТП, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести и 1 погиб. С участием велосипедистов зарегистрировано 2 ДТП, в которых один человек погиб и один травмирован. В нынешнее время двухколесный транспорт пользуется большой популярностью в подростковой среде, при этом управление такой техникой связано с повышенной опасностью.

ГАИ напоминает, что для управления мототехникой необходимо наличие водительского удостоверения соответствующей категории. Отсутствие такового чревато штрафом в размере от 5 до 20 базовых величин. При повторном нарушении платить придется уже от 20 до 50 базовых. Обязательной является также регистрация транспортного средства, а наличие мотошлема снизит тяжесть травм от ударов в случае ДТП.

Призываем водителей мототехники и велосипедистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными, адекватно оценивать возможные риски для своей жизни и здоровья.

Подготовила Ирина ГАЛИЦКАЯ