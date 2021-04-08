Сегодня в историко краеведческом музее состоялся круглый стол «Диалог поколений», посвященный Международному дню освобождения узников фашистских лагерей.

Родные брат и сестра Эдуард и Ольга Алейниковы из деревни Старая Буда вспоминали о войне, о послевоенных годах, о семейной жизни и работе.

Малолетние узники рассказали присутствующим, как с детских лет им довелось познать горечь утраты, страдания и лишения. Как провели два года в трудовом лагере в Германии, как проделали долгий путь домой.

На встрече прозвучали пожелания от ветеранов молодежи – помнить о своем прошлом, знать историю Отечества, знать своих героев и беречь мир.

Основная цель подобных мероприятий – сохранение памяти у молодого поколения о тех страшных событиях. Ведь только отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории.

Ирина ШУТОВА

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