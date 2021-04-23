Таких машин вы еще не видели. РУП «Белоруснефть-Особино» приобрело самоходный опрыскиватель HORSCH Leeb 6.280 PT

Высокопроизводительный современный опрыскиватель предприятие приобрело в лизинг буквально 2 недели назад и уже оценило его уникальные возможности. Самоходный высокопроизводительный опрыскиватель Leeb 6.280 PT оснащен полиэтиленовым баком для основной жидкости на 6000 литров и баком на 750 литров для чистой воды. Длина штанги составляет 36 метров с возможностью складывания до 24 метров. Комфортную работу механизатору обеспечивает просторная кабина CLAAS. Рабочая скорость опрыскивателя достигает 25 км/ч.

Сейчас опрыскиватель задействован на подкормке и химпрополке озимого рапса. Работает на новой технике Игорь Головнин, отмечая высокий уровень комфорта и функциональности. В день проходит по 250-300 га. К слову, пока в Беларуси такая машина работает на полях только трех предприятий. Одно из них РУП «Белоруснефть-Особино».

Ирина ПАЛУБЕЦ.