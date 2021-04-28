Улучшение жилищных условий и трудоустройство. Анатолий Гапоник выслушал вопросы граждан

В ходе приема, который провел глава района Анатолий Гапоник, 6 будакошелевцев озвучили свои проблемные вопросы.

Люди поднимали самые разные темы – от земельных до улучшения жилищных условий. На этот раз среди наиболее часто встречающихся вопросов – трудоустройство и разрешение трудовых споров.

Так, со своей проблемой обратилась к председателю райисполкома жительница Новой Узы, которая проживает в ветхом доме и является инвалидом 2 группы. На приеме заявительнице предложили социальное жилье в Потаповке, озвучили другие варианты. Обратившимся за помощью в трудоустройстве также были предложены ряд вакансий.

Анатолий Генрикович внимательно выслушал каждого заявителя. Исходя из конкретной ситуации предложил оптимальные пути решения обозначенных перед ним проблем, разъяснил нормы законодательства. Рассмотрение отдельных обращений, которые требовали дополнительного изучения, председатель райисполкома поручил руководителям и специалистам отделов. Все проблемные вопросы взяты на контроль.