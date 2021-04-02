Районный этап областного детского конкурса интеллектуалов «ДетКИ» сегодня прошел на базе гимназии г. Буда-Кошелево. Участие в нем приняли 8 команд из учреждений общего среднего образования района.

Ежегодно конкурс проводится с целью выявления и поддержки наиболее способных, одаренных учащихся третьих классов, развития их исследовательских умений и навыков, а также популяризации интеллектуальных игр среди младших школьников и формирования интереса к учебным предметам.

Участники команд демонстрировали свои знания в трех турах по учебным предметам «Человек и мир», «Математика», «Беларуская мова» и «Русская литература». Их подготовку оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли учителя начальных классов.

После приветствия ребята активно включились в выполнение заданий. Их командный дух поддерживали юные исполнители из начальной школы г.Буда-Кошелево. В упорной борьбе, по итогам трех туров, победу одержали «Любознайки» из гимназии райцентра. Теперь ребятам предстоит 5 мая отстаивать честь района в областном этапе конкурса.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора