Ежегодно 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.

Праздник означает «благую» или «добрую» весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего. Мария в недоумении спросила ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда архангел открыл ей истину, которую принес от всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Согласно поверьям, Благовещение знаменует приход весны, когда сам Господь благословляет землю на сеяние, плодородие, то есть на благополучие человеческое. Считали, какая погода на Благовещение, такая она будет и на Пасху. В праздничный день не принято было работать. Говорили, что на Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».

А еще в этот день принято отпускать на волю птиц, но не только голубей, но и других пернатых. Считается, что они способны донести известия о добрых делах людей ангелам-хранителям.

Елена ДОРОШКО