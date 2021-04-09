– Правда ли, что все болезни от нервов?

– Как правильно выражать негативные эмоции, чтобы никому не навредить?

– Как уберечь себя от нерадивых психологов, после «помощи» которых становится только хуже?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – врач-психотерапевт отделения дневного пребывания № 2 областной клинической психиатрической больницы СЕЛИЦКИЙ Владислав Станиславович.

Звоните в пятницу, 9 апреля, с 14.00 до 15.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».