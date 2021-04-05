Несмотря на проводимую подразделением ГАИ работу по совершенствованию и повышению эффективности профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, особую тревогу вызывает состояние аварийности с участием транспортных средств и самоходных машин сельскохозяйственных организаций, задействованных для проведения посевных работ.

Анализ результатов прохождения государственного технического осмотра транспортных средств агропромышленного комплекса показывает, что допуск к участию в дорожном движении получили не более 57% транспортных средств и самоходных машин. Данный факт свидетельствует о недостаточном влиянии подразделений Госавтоинспекции на состояние дел в данном направлении служебной деятельности. Неудовлетворительное техническое состояние сельскохозяйственной техники негативно отражается на уровне аварийности на территории области.

Одновременно с этим, по-прежнему одной из причин гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях остается передвижение пешеходов, мопедов и велосипедистов по автодорогам, не обозначенных световозвращающими элементами.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники и дорожно-транспортного травматизма среди населения:

с 29 марта по 05 мая 2020 на территории Буда-Кошелевского района проводится мероприятие по предупреждению дорожно- транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники в период) проведения посевной компании.

ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД