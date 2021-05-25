Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» пройдет с 25 мая по 5 июня, в период проведения которого в соответствии с требованием п. 166.9 Правил дорожного движения, необходимо в обязательном порядке в светлое время суток включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) на механических транспортных средствах.

За невыполнение требований данного пункта предусмотрена административная ответственность по ч.З статьи 18.1 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до трех базовых величин.

На территории Гомельской области за 4 месяца текущего года уменьшилось (-5; с 15 до 10) количество автоаварий, в которых пострадали дети до 18 лет, а также число раненых (-6; с 16 до 10) и погибших (0 в уровне) в них несовершеннолетних.

С участием детей-пешеходов совершено 5 (6; -1) ДТП, в которых 5 (6; -1) несовершеннолетних получили травмы.

С участием детей-пассажиров совершено 4 (6; -2) ДТП, в которых 4 (7; -3) детей травмированы.

С участием детей-велосипедистов дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.

По вине несовершеннолетних совершено 1 ДТП, в котором 1 несовершеннолетний, являясь водителем, получил различные травмы.

По времени суток наибольшее число ДТП зарегистрировано в период времени с 14.00 до 14.30 — 3.

По дням недели наибольшее количество ДТП зарегистрированы во вторник, среду, субботу и воскресенье.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать самые элементарные Правила дорожного движения и быть достоянным примером для подражания подрастающему поколению!

Уважаемые взрослые, обратите особое внимание на обучение детей дорожной грамоте, умению ориентироваться в различных дорожных ситуациях, закрепите полученные знания на практике. Напомните основные требования Правил дорожного движения. Расскажите ребенку главное правило: находясь на улице, следует быть внимательным и уметь правильно оценить дорожную ситуацию.

Показывайте детям личный пример соблюдения ПДД:

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться и обязательно посмотреть по сторонам : влево и вправо. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Ни в коем случае не торопите ребенка. Из автобуса, троллейбуса, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть или выбежать на проезжую часть дороги. Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за дорожной обстановкой: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. Не выходите с ребёнком из-за препятствий, автомобилей, кустов, деревьев не осмотрев предварительно дорогу, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части улицы.

Уважаемые родители, постоянно контролируйте местонахождение своих детей. Не оставляйте их без присмотра и следите, чтобы ребята не играли вблизи дорог. Объясняйте им, как вести себя в опасных ситуациях. Прикрепляйте к одежде детей световозвращающие элементы. Напоминайте маленьким участникам движения правила безопасного поведения на улице, следите за тем, чтобы дети их соблюдали. Не позволяйте ребенку до 14 лет выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде без сопровождения взрослого лица.

Уважаемые водители, управляя транспортными средствами проявляйте особое внимание вблизи населенных пунктов, школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов, где возможно появление на проезжей части пешеходов и велосипедистов, особенно в вечернее и ночное время суток, на неосвещенных участках дорог, до минимума снижайте скорость для обеспечения безопасности дорожного движения. Также помните перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Мы несём ответственность за всех детей, независимо от степени родства, и должны объединить усилия, чтобы из сводок дорожно- транспортных происшествий исчезли дети, а поведение взрослых на дороге должно стать для несовершеннолетних примером для подражания.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома