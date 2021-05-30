Галина Киреева, работник Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:

– Сейчас я в отпуске, а вот летом буду работать. Свободное время планирую посвятить домашним заботам и огороду. Грядки для меня – это хобби, а еще возможность сделать запасы на зиму.

Надежда Ефименко, в отпуске по уходу за ребенком:

– Надеялась на то, что этим летом откроют границы и можно будет съездить отдох-нуть на море. Но, к сожалению, этого пока не произошло. Поэтому с семьей будем чаще ездить в гости к бабушкам и наслаждаться спокойной деревенской жизнью.

Александр Палубец, работник Беларусбанка:

– Мое увлечение – рыбалка. Очень люблю это занятие. Уже традиционно езжу ловить рыбу на Днепр. Когда есть возможность, беру палатку и остаюсь с ночевкой. Признаюсь, для меня это лучший отдых. Ну и, конечно же, люблю проводить время с семьей.

Михаил Свиридов, работник Гомельского райпо:

– 75 соток огорода – вот мои планы на лето. Сейчас активно занимаюсь посадками. Чтобы все успеть, встаю в 4.30 утра, весь день работаю. Благоустраиваю и участок, уже построил беседку. В планах – выкопать небольшой пруд и запустить рыбу.



Юрий ЕЖОВ, фото Аллы Якушевич