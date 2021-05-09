Буда-Кошелево празднует День Победы

Для жителей города это не только праздничный день, но еще и день памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал Великую Победу.

По традиции, праздничные мероприятия начались с митинга-реквиема «Мы помним!» на городском мемориале. Сотни будакошелевцев и гостей города собрались на священном для горожан месте почтить память о погибших воинах. Праздничные колонны под звуки марша проследовали с площади к братской могиле.

Дружной колонной идет на праздник коллектив коммунальника

Митинг открыл председатель райисполкома Анатолий Гапоник, обращаясь ко всем присутствующим: «Огромной ценой досталось нашему народу счастье жить под мирным небом в свободной стране. Много судеб сломала эта страшная война, редкой семьи не коснулось горе потери, поэтому так дорог День Победы для каждого из нас. Не ради славы – ради будущей мирной, счастливой жизни наши деды и прадеды, боролись с врагом и победили. Низкий поклон фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла. Они спасли страну для нынешних и будущих поколений! Храните память об ушедших героях, берегите тех, кто сегодня рядом! Пусть жизнь будет долгой, счастливой, наполненной добрыми и обязательно мирными делами. С праздником, с Днем Великой Победы!».

К землякам обратился Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко, призывая нас, наследников Великой Победы, всегда помнить и чтить подвиг наших дедов и прадедов. Ведь чтобы жить, надо помнить, а помнить, чтобы жить. Пожелал всем присутствующим мирного неба, благополучия, долгих лет жизни, бесконечной благодарности всем павшим героям.

Митинг завершился возложением венков и цветов к обелискам и минутой молчания. Под исполнение Государственного гимна Республики Беларусь и троекратный залп в небо взмыли шары в цветах Государственного флага.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.