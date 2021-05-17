Сговорились и пошли на дело



Видно, давно присмотрели, чем можно поживиться в одном из домов в Дуравичах, принадлежащем жителю Гомеля, два неработающих приятеля, а на преступный промысел отправились 9 мая. Проникнув в сарай домовладения, они похитили имущество на сумму 930 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Отголоски военных лет до сих пор напоминают о себе



11 мая местная жительница наводила порядок на могиле родственника на гражданском кладбище в Смычке и обнаружила в земле металлический предмет, похожий на гранату. Бдительность женщину не подвела, она тут же сообщила в правоохранительные органы. На кладбище выставили охрану, а 13 мая ручную гранату РГД-33 утилизировала группа разминирования на подрывной площадке в Еленце. В этот же день в правоохранительные органы поступило сообщение о найденных фрагментах костей человека и металлической каске предположительно времен Великой Отечественной войны. По данному факту проводится проверка.

Вот тебе и землячка!

В прошлом номере мы писали о пропаже велосипеда из подъезда многоквартирного дома в Коммунаре. В ходе расследования выяснилось, что двухколесный транспорт приглянулся 62-летней местной жительнице. Велосипед изъят и возвращен владелице.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА