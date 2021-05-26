Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления проходит в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
Как сообщалось, накануне парламентарии обратились к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва. Позже председатели Палаты представителей и Совета Республики Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова обсудили актуальные вопросы и решили обратиться к Александру Лукашенко с просьбой провести встречу с парламентариями, учитывая, что ранее анонсировалось заявление Президента по последним событиям.
«Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов, — рассказала журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. — На встречу приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также формирующие мнение люди — политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры».
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в начале мероприятия отметил, что сегодня вокруг Беларуси складывается непростая ситуация. «Так называемый коллективный Запад в нарушение основных принципов и норм международного права предпринимает очередную попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси. Цель очевидна — под лозунгом демократии лишить белорусский народ права на определение своего пути развития, разрушить страну, превратив ее в плацдарм для реализации корыстных геополитических целей. Об этом неоднократно предупреждал нас глава государства», — сказал он.
Спикер подчеркнул, что парламентарии, как и все патриотически настроенные силы общества, не могут мириться с таким положением дел. «Назрела необходимость выработки ответных адекватных мер по защите суверенитета и независимости страны, — констатировал он. — Зная то внимание, которое Александр Григорьевич уделяет Национальному собранию Беларуси, руководство палат парламента обратилось с просьбой встретиться с парламентариями и обсудить актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Позвольте от всех вас поблагодарить Президента за согласие на эту встречу. Наш формат предполагает открытую дискуссию. И, если вы пришли с вопросами, у вас будет возможность их задать».
Затем Владимир Андрейченко пригласил выступить главу государства.
Лукашенко: недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения
Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко о ситуации с посольством Латвии: Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство
Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство, приняв решение о высылке сотрудников латвийского посольства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
«Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Афины-Вильнюс и раскрыл новые подробности
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления прокомментировал инцидент с рейсом Афины — Вильнюс и раскрыл новые подробности.
«Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко обратился к мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!
Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к мировому сообществу, подчеркнул, что нет смысла шатать Беларусь. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая на встрече в парламенте.
«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению, — сказал белорусский лидер. — Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!».
Власти Беларуси действуют прежде всего в интересах людей, а не чьих-то финансовых амбиций
«На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором, — заявил глава государства. — Почему обрушились на Беларусь? Потому что не сделала, как все, не прогнулась и не поддалась стадному инстинкту, действовала в первую очередь в интересах людей, а не чьих-то глобальных финансовых амбиций».
Президент отметил, что мир только начинает расхлебывать последствия остановки всего: производств, образования, торговли. «Недаром бытует поговорка, что нужно видеть дальше собственного носа, смотреть вперед, когда все смотрят под ноги. В то время как почти весь мир был закрыт, мы смогли обеспечить работу всех важнейших систем и не загнать людей в четыре угла», — добавил Александр Лукашенко.
лава государства обратил внимание: время показало правильность действий белорусских властей. Масштабная, тяжелая работа по защите людей продолжается и сегодня.
«Очевидно, что на этапе выхода из пандемии западное общество недовольно тем, как происходит этот выход, как их защитили, как распределялись на Западе средства, как идет вакцинация. Словом, как спасают и лечат людей. Именно поэтому для Запада важно показать, что нет лучших примеров, где к людям, их правам и здоровью относятся лучше, чем у них, — заявил белорусский лидер. — Отвлечь от того, что происходит у них. Наша позиция по пандемии — это нежелательный опыт для них. Ведь им же придется отвечать перед своими гражданами за локдауны, заточения людей. Беларусь, тем более экономически живая, им поперек горла. Вот и атакуют».
Нам надо уметь реагировать на любые изменения, но не сбиться с основного курса
«Нам надо уметь реагировать на любые изменения, но чтобы не сбиться с основного курса», — подчеркнул глава государства.
Он также заявил, что «действовать будем в тех условиях, которые складываются».
Беларусь — это сильная и независимая страна гордых людей
«Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада — это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете, почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Беларусь — это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости», — заявил Александр Лукашенко.
Наша политика многовекторна, но это не значит, что она между Востоком и Западом
Белорусское государство продолжит проводить многовекторную политику, и она заключается не только в выстраивании отношений с Востоком и Западом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, отвечая на вопросы участников мероприятия.
«Вы помните наш тезис: наша многовекторность исходит из экономических интересов. Мы экспортоориентированная страна, и нам деваться некуда. Мы продаем значительно больше, чем потребляем из произведенного. Поэтому экономика диктует нашу многовекторность», — сказал Александр Лукашенко.
В то же время Президент обратил внимание, что некоторые иногда неправильно понимают тезис о многовекторной политике: мол, один вектор — на Запад, а второй — на Восток. «Многовекторность — это способность государства действовать во всех направлениях, учитывая не только четыре стороны света», — отметил он.
Беларусь и Россия как суверенные государства могут выстроить мощнейшую систему отношений
Беларусь и Россия как суверенные государства могут выстроить мощнейшую систему отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, отвечая на вопросы участников мероприятия.
Лукашенко о реакции на инцидент с госфлагом в Риге: такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы парламентариев на встрече в Овальном зале, высказался на тему популяризации государственных символов, и в том числе коснулся инцидента со снятием государственного флага Беларуси в Риге.
Президент обратил внимание на то, что в плане популяризации государственных символов искусственно время нельзя ускорить, но такие ситуации, как в Риге, вызывают у граждан всплеск патриотизма и уважение к национальным символам.
Александр Лукашенко отметил: министр иностранных дел Латвии и мэр Риги заменили белорусский государственный флаг на бело-красно-белую символику, даже не подумав, кому это выгодно, и подавляющее большинство латышей не поддержало эти действия.
«Вот такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма и преданности. Мы становимся государственными людьми, народом», — подчеркнул глава государства. Вместе с тем Александр Лукашенко отметил: ничего хорошего нет, например, во взаимном отъезде дипломатов из посольств Беларуси и Латвии.
Глава государства отметил важность активной популяризации госсимволов на регулярной основе. Важно, чтобы можно было по доступной цене приобрести себе эти символы.
«Мы должны созреть к этому. Надо искоренять «абыякавасць», если мы хотим быть народом, суверенным и независимым государством. Активнее надо быть», — резюмировал белорусский лидер.
Лукашенко о повестке переговоров с Путиным в Сочи: это в основном экономика
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в парламенте ответил на вопрос о повестке предстоящей встречи с Президентом России в Сочи.
«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше», — заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что по остальным направлениям он не видит никаких проблем. «По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем», — сказал Президент.
Ожидается, что встреча глав государств пройдет 28 мая в Сочи.
Лукашенко — парламентариям: надо чувствовать запросы людей и учитывать их предложения в разрабатываемых законах
Задача депутатов — чувствовать запросы и настроения людей, учитывать их предложения в разрабатываемых законах. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня в Овальном зале Дома правительства.
«Работа на местах с обществом — важнейшее направление деятельности депутатов всех уровней, — обратил внимание глава государства. — За каждым из вас стоят десятки тысяч граждан. Задача депутата — чувствовать их запросы и настроения, учитывать их предложения в разрабатываемых законах, при необходимости проявлять законодательную инициативу, исходя из запросов общества. И самое главное, депутаты, сенаторы, вы должны стать рупором независимого, суверенного и цивилизованного государства. Людям надо нести правду».
Он также отметил, что должен быть объективный анализ обстановки и прогноз ее развития на несколько шагов вперед. «Вся эта острота, которая вокруг нас, через две недели забудется. Соорудят новую, создадут новую обстановку и ситуацию и начнут поститься на ней. Вылавливая оттуда свои интересы или рейтинговые очки», — уверен Александр Лукашенко.
Президент также подчеркнул: «Мы не можем допустить раскола общества по любому признаку — национальному, религиозному. Нам надо расширять возможности для самореализации патриотически настроенных активных граждан».
Лукашенко: правительство должно дать самый эффективный ответ на санкции
Глава государства Александр Лукашенко потребовал от правительства дать эффективный ответ на санкции в отношении нашей страны. Об этом он заявил, выступая сегодня в Овальном зале Дома правительства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Правительству следует дать самый эффективный ответ на санкции, прежде всего защитить наших граждан от потрясений и не допустить ухудшения социальных благ. Я не призываю закрывать границы. Нет, но мы должны все просчитывать, как это делают и богатые страны. Но чтобы не было вреда для нас», — подчеркнул глава государства.
«Молчать и стоять на коленях не будем, — заявил Президент. — Маневрируйте силами и средствами, но в целом экономика просесть не должна. Особое внимание надо уделить сохранению уровня жизни людей, выполнению социально значимых программ и борьбе с теми, кто хочет нагреть руки на проблемах. Это касается ценообразования и собственности».
При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что надо выработать меры, чтобы потоком из страны не уходили валютные средства, таким трудом заработанные.-0-