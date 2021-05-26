Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления проходит в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, накануне парламентарии обратились к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва. Позже председатели Палаты представителей и Совета Республики Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова обсудили актуальные вопросы и решили обратиться к Александру Лукашенко с просьбой провести встречу с парламентариями, учитывая, что ранее анонсировалось заявление Президента по последним событиям.

«Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов, — рассказала журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. — На встречу приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также формирующие мнение люди — политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры».

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в начале мероприятия отметил, что сегодня вокруг Беларуси складывается непростая ситуация. «Так называемый коллективный Запад в нарушение основных принципов и норм международного права предпринимает очередную попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси. Цель очевидна — под лозунгом демократии лишить белорусский народ права на определение своего пути развития, разрушить страну, превратив ее в плацдарм для реализации корыстных геополитических целей. Об этом неоднократно предупреждал нас глава государства», — сказал он.

Спикер подчеркнул, что парламентарии, как и все патриотически настроенные силы общества, не могут мириться с таким положением дел. «Назрела необходимость выработки ответных адекватных мер по защите суверенитета и независимости страны, — констатировал он. — Зная то внимание, которое Александр Григорьевич уделяет Национальному собранию Беларуси, руководство палат парламента обратилось с просьбой встретиться с парламентариями и обсудить актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Позвольте от всех вас поблагодарить Президента за согласие на эту встречу. Наш формат предполагает открытую дискуссию. И, если вы пришли с вопросами, у вас будет возможность их задать».

Затем Владимир Андрейченко пригласил выступить главу государства.



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