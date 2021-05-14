Вчера в ГУО «Буда-Кошелёвская детская школа искусств» прошел творческий вечер, посвященный детскому ансамблю народной песни «Танок», который в этом году празднует 10-летие со дня присвоения звания «образцовый» любительский коллектив Республики Беларусь.

Основателем и неизменным руководителем ансамбля является учитель школы искусств, творческая личность, человек, неравнодушный к народному творчеству и народной песне — Ольга Феликсовна Радченко. Вместе все эти годы с коллективом «Танок» работает концертмейстер-гармонист Александр Николаевич Новиков.

Ансамбль народной песни «Танок» постоянный участник школьных, городских и районных мероприятий. Неоднократно становился призером конкурсов и фестивалей различных уровней. Среди которых: районный Пасхальный фестиваль, региональный фестиваль детского творчества «Русский портрет в белорусском интерьере», областной фестиваль вокального творчества «Поющая Гомельщина», областной фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства «Поющая радуга», международный фестиваль «Gomel Fest » и др.

Пожелаем коллективу и руководителю здоровья, удачи и дальнейших творческих успехов!!!