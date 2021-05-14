Очередное заседание прошло сегодня, 14 мая, в суде Центрального района областного центра.

Напомним, ночью 26 октября 2020 года в одном из гомельских Telegram-чатов опубликовали фото БЧБ-флага, установленного в районе Обкомовского озера. Правоохранители прибыли на место и обратили внимание на закопанный под древком флага подозрительный предмет. Он напоминал взрывное устройство. 16 ноября 2020-го недалеко от пересечения улиц Восточный обход и Головацкого нашли еще один БЧБ-флаг, вблизи него была оставлена коробка с надписью «Не вскрывать» (внутри лежали два подшипника и картинка, оскорбляющая правоохранителей).

По факту хулиганства возбудили уголовное дело и установили подозреваемого. Им оказался 31-летний уроженец Минской области, который несколько лет живет в Гомеле. Мужчина женат, детей нет, работает наладчиком.

Данные комплексной взрывотехнической экспертизы показали, что представленные для исследования предметы не являются взрывными, зажигательными и не обладают какими-либо поражающими свойствами или факторами. Не содержат компонентов пиротехнического изделия.

Сегодня на заседании состоялись прения сторон. Государственный обвинитель запросил четыре года лишения свободы. Обвиняемому предоставили время для подготовки к последнему слову.

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