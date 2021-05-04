По оперативным данным вследствие порывов ветра (до 22 м/с) пострадали 3 населенных пункта в Витебской (1), Гродненской (1) и Могилевской (1) областях. Повреждены кровли 2 жилых домов и 1 сельскохозяйственного здания.

Зафиксированы 47 случаев падения деревьев в Брестской области (10), Витебской (3), Гомельской (2), Минской (19), Могилевской (3) областях и г. Минске (10), в результате которых повреждены 2 легковых автомобиля. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 330 населенных пунктов (из них 124 в Минской, 82 в Гродненской, 49 в Витебской, 41 в Гомельской, 20 в Брестской и 14 в Могилевской областях), 38 сельскохозяйственных зданий и 1310 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06-00 04.05.2021 остаются без электроснабжения 4 трансформаторные подстанции.

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