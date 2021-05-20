Лидер профсоюза белорусских аграриев Василий Хватик посетил КСУП «Губичи» и передал в хозяйство 5 термосов для организации питания работников. В рабочей поездке его сопровождала заместитель председателя областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей.

В Губичах профсоюзных лидеров встречали председатель райисполкома Анатолий Гапоник, его первый заместитель-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Олег Архипенко, руководитель КСУП «Губичи» Михаил Рыбик, специалисты хозяйства, а также профсоюзные лидеры района Татьяна Бурнышева и Елена Степаненко.

К слову, все работники КСУП «Губичи» вот уже 20 лет питаются в столовой абсолютно бесплатно.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора.