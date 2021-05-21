С каждым годом увеличивается количество людей, страдающих наркозависимостью. Для изготовления наркотических средств часто используются растения дикорастущего масличного мака и конопли, которые произрастают и на территории нашего района. Что делать, если у себя на огороде вы обнаружили мак и коноплю, расскажет помощник прокурора Виктория Стрижнева.

Хотя сегодня наркобизнес переместился в интернет, а торговцы смертоносным товаром отдают предпочтение синтетической «дури», сбрасывать со счетов местные «травы» – мак и коноплю – рано. А дачникам и огородникам, потенциальным производителям наркосодержащих растений, следует быть особенно бдительными. Если на приусадебном участке обнаружат эти растения, административной, а порой и уголовной ответственности владельцу земли не избежать. По закону посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств запрещенных к возделыванию растений либо культивирование без той же цели сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, влекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. И совсем не важно, что мак или конопля сами рассеялись и выросли на вашем участке. Второй нюанс заключается в том, что наркоманы прекрасно знают, что искать наркосодержащие растения нужно на огородах, и периодически совершают набеги для заготовок «зелья» на частные приусадебные и дачные участки граждан. Более того, если будет установлено, что выращивались эти растения с целью сбыта (и необязательно их продавать, а дать в долг, подарить, угостить), это уже уголовная ответственность, санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В минувшем году по ч. 1 ст. 328 УК в районе были привлечены три нарушителя. Одному из них присудили наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, двум другим – ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Прокуратура напоминает жителям города и района о необходимости пристально следить за культурами, произрастающими на приусадебных участках.

– В целях собственной безопасности уничтожайте дикорастущие наркосодержащие растения, если они каким-то образом появились на вашем участке. Кроме того, если вы заметили места, на которых произрастают мак или конопля, обязательно проинформируйте об этом органы внутренних дел или позвоните по телефону 102. Ваша помощь позволит своевременно устранить причины и условия, способствующие совершению противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. А родителям и подросткам необходимо помнить, что уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 328 УК) наступает с 16-летнего возраста, за преступления, предусмотренные ч. 2-5 ст. 328 УК, – с 14-летнего, – разъяснила помощник прокурора Виктория Стрижнева.

Ирина ШУТОВА