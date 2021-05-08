С участником Великой Отечественной войны, орденоносцем, замечательным и благородным человеком «Авангард» связывает крепкая дружба.

В преддверии 9 Мая, по традиции, обязательно навещаем ветерана и ждем очередную встречу.

Идем по изумрудно-зеленому Городку: зелень так и рвется наружу, а воздух непередаваемый, наполненный ароматами распускающихся листьев. Именно здесь, за городом, по-настоящему чувствуешь, как оживает природа. День сегодня ветреный, холодный, но дыхание весны ощущается остро. Дом Михаила Дмитриевича Кончица – самый крайний в Городке. Как и в прошлый раз, встречают нас Николаевна, так по-душевному называет свою помощницу Михаил Дмитриевич, и чернющая от кончика носа до хвоста дворняга. Обнюхала нас и приветливо замахала хвостом: признала, видно помнит нашу последнюю встречу.

Михаил Дмитриевич – один из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны на Будакошелевщине. Отсюда, наверное, и бережное, скорее даже трепетное отношение к ветерану. Как всегда, он подтянут, рад нашему приезду, приглашает в дом. Справляемся о житье-бытье. Михаил Кончиц встречает уже 76-ю победную весну, а в ноябре прошлого года отметил свой 95-летний юбилей. Несмотря на перенесенную болезнь зимой, бодрится, занят домашними хлопотами. Хоть Анна Николаевна и делает всю домашнюю работу: убирает, готовит, стирает, у Михаила Дмитриевича свои заботы. Например, продуктами себя он обеспечивает полностью, есть у него договоренность с водителем автолавки. Три собаки, несколько кошек – вот его неспокойное хозяйство. Еду Михаил Дмитриевич готовит им сам, а животные благодарят его лаской и преданностью.

Дети и внуки часто навещают ветерана: уже давно поняли, что бесполезно его звать к себе. Пока ходит на своих ногах, никуда отсюда не уедет. Старший внук по приезде обычно топит баньку: хоть и не парится Михаил Дмитриевич уже, но обдаться горячей водичкой завсегда рад.

Перебираем фотографии из семейного альбома, словно листая страницы жизни Михаила Дмитриевича: дети, внуки, родственники. Беседуем. Поглядывая в окно, на качающиеся ветви полувековых яблонь, он с ностальгией вспоминает былые события, а при виде военных фотографий – фронтовых товарищей и боевые походы. В альбоме находим и чудом сохранившуюся фотографию из военного госпиталя. Михаил Кончиц трижды был ранен, после тяжелого ранения в феврале 45-го был комиссован в тыл. И весть о Великой Победе встретил уже на трудовом фронте, в поле родного хозяйства. Раны Михаила Дмитриевича – раздробленная лопатка, осколки в шее – беспокоят до сих пор, а с возрастом особенно сильно.

Не может он и без привычных источников информации: выписывает газеты, смотрит информационные выпуски новостей и политические телепередачи. Хорошо знает, что делается в Беларуси и во всем мире. Горько воспринял весть о готовящемся покушении на главу государства.

Завтра, в День Победы, Михаил Кончиц обязательно наденет свой пиджак с наградами. Рад, что в нынешнем году праздник Победы почти совпал с Радуницей – приедут дети, внуки и правнуки. Гордится, что в этом году, объявленном Годом народного единства, День Победы совпадает с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. А в назидание молодежи просит передать свой наказ: беречь и любить свою Родину, делать всё возможное, чтобы сохранить суверенитет, мир и процветание нашей страны, ни при каких обстоятельствах не допустить военных действий.

Согласитесь, что с высоты прожитых лет, пройдя нелегкие испытания, он, обладатель высоких наград: ордена Великой Отечественной войны, медали «За отвагу», имеет на это полное право.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец