В кроссе приняли участие те, кто любит бег, профессионально занимается спортом или передает свое мастерство подрастающему поколению, придерживается здорового образа жизни, кто всем сердцем любит свою страну и выступает за единение белорусского народа.

Началось мероприятие в 3 часа дня с яркого флэшмоба. На стартовую площадку вышли порядка двухсот участников – представителей разных возрастов.

Перед массовым стартом к участникам обратился и поздравил с праздником заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков. Геннадий Анатольевич отметил, что этот праздник значим для многих. Физкультура и спорт – это не только красота, бодрость, здоровый образ жизни, успех и мастерство. Это еще и титанический труд, целеустремленность, терпение и настойчивость сильных духом и телом людей. От поколения к поколению передаются традиции энтузиастов физкультурного движения, преданных своему делу специалистов, всех, кто достойно отстаивал и продолжает отстаивать спортивную честь региона на республиканских и международных аренах. В нашей стране на государственном уровне многое делается для развития физкультуры и спорта, привлечения в спортивные ряды не только молодежи, но и граждан самых разных возрастных категорий, ведь спорт – это здоровье нации, ее настоящее и будущее.

Геннадий Вамбриков пожелал всем участникам спортивного азарта, положительных эмоций, удачи, а болельщикам и гостям – отличного настроения и ярких впечатлений!

Участники отправились на дистанцию. 3 км предстояло преодолеть спортсменам по ставшему уже традиционным маршруту: от площади по ул.Ленина до Кургана Славы и обратно.

Особый колорит мероприятию придавали движение впереди бегущих спортсменов мотоциклиста и ребят на роликовых коньках с государственными флагами.

Кто-то из бегунов проверил свои силы, пробежав дистанцию как можно быстрее. Но скорость и время сегодня были вовсе не главными. Спортсмены вышли на старт, некоторые даже целыми семьями, чтобы получить удовольствие от праздника. Кстати, улыбки на лицах, полностью это подтвердили. На финише их ожидали сладкие подарки от РО РОО «Белой Руси».

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.