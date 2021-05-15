В рамках акции «Навстречу детской безопасности», направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома совместно с представителями Белгосстраха встретились с учащимися Бушевского детского сада-средней школы.

Общаясь с ребятами, младший инспектор ГАИ сержант Юрий Мячиков рассказал ребятам, как нужно вести себя на дороге, о пользе фликеров и детских удерживающих автомобильных устройств.

В свою очередь, директор представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Людмила Журавлева рассказала ребятам, что продолжая добрую ежегодную традицию, Белгосстрах с 1 апреля по 30 июня 2021 года проводит республиканскую акцию «Белгосстрах – детям». Часть полученных в этот период взносов по добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний будет перечислена в учреждения образования на улучшение и развитие материально — технической базы учебных учреждений.

– Застраховаться можно от ушибов, переломов и ранений, ожогов и отморожений, отравлений химическими веществами и составами, лекарствами и грибами, ядами насекомых и змей вследствие их укусов и других несчастных случаев. Страхование, конечно же, не убережет от неприятностей и не избавит от их последствий, но может стать реальной материальной поддержкой или просто дополнительным доходом, который можно направить на поддержание здоровья, – сказала Людмила Владимировна.

В завершение встречи ребятам вручили подарки от Белгосстраха, который в нынешнем году отметил свое 100-летие, – фликеры и брелоки с фирменным логотипом.

Ирина ШУТОВА

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