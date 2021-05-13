23 апреля на городском стадионе прошло первенство района по легкоатлетическому многоборью на призы Почетного жителя Буда-Кошелева Б.Я. Адашкевича в программе ХХХIII районной спартакиады школьников. Участие в первенстве приняли 16 команд.

В общекомандном зачете первой стала команда СШ№1, второе место у гимназии райцентра, третье — у Коммунаровской средней школы.

В личном первенстве в четырехборье первым стал Никита Васпуков из СШ№1, вторым — Анатолий Кичман из гимназии, третьим — Артем Смоляков из Узовской школы.

У девушек в личном первенстве в четырехборье первое место досталось Веронике Евсеенко из Уварович, второе — Татьяне Грибовой, учащейся Губичской базовой школы, а третье — Веронике Моисеенко из Дербич.

В пятиборье у девушек первой стала Карина Кончиц из Октябрьской школы, второе место досталось Диане Солоненко из Кривска, третье — Алине Рехнер из Коммунара.

В шестиборье у юношей места распределились следующим образом: первое досталось Ивану Гресю, учащемуся СШ№1, второе — Олегу Петрову из гимназии, третье у Егора Зайцева из Октябрьской школы.