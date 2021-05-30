Каждому факту противоправных действий – не только правовая оценка, но и справедливое наказание.

О мерах ответственности за массовые беспорядки, участие в несанкционированных мероприятиях, публичные оскорбления «Авангарду» рассказал начальник районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Руслан Скоблик:

– С августа 2020 года усилия Следственного комитета Республики Беларусь сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с массовыми беспорядками, умышленным уничтожением и повреждением имущества, сопротивлением, насилием и угрозами насилия в отношении должностных лиц. Каждому выявленному факту противоправных действий дается правовая оценка.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрена общая уголовная ответственность за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти (ст. 293 УК, наказание от 5 до 15 лет лишения свободы), и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций (ст. 342 УК, наказание штраф или арест, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок).

В целях защиты сотрудников правоохранительных органов, иных представителей власти при исполнении служебных обязанностей от преступных посягательств в ряде случаев предусмотрена уголовная ответственность. Исходя из практики, наиболее часто применяются следующие статьи УК Республики Беларусь: ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ст. 368 (публичное оскорбление Президента Республики Беларусь), ст. 369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей), ст. 389 (угроза в отношении судьи или народного заседателя), ст. 391 (оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия).

Кроме того, с 1 марта 2021 года вступил в силу новый Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Среди ряда нововведений – повышение ответственности за административные правонарушения против порядка управления. В КоАП также внесли дополнение, касающееся ответственности родителей за вовлечение детей в несанкционированные массовые мероприятия.

Если говорить о конкретных примерах, то районным отделом Следственного комитета в текущем году закончено расследование по трем уголовным делам, возбужденным в отношении жителя района по ст. 369 УК Республики Беларусь, который умышленно, с целью причинения ущерба авторитету государственной власти и нормальной деятельности органов власти в интернете, в телеграмм-канале «Каратели Беларуси» опубликовал сообщения в отношении представителей власти, унижающие их честь и достоинство в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Указанные уголовные дела прокурором направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сегодня в производстве наших следователей находятся также два уголовных дела, возбужденных в отношении жителей Чечерского района по ст. 368 УК Республики Беларусь, которые публично оскорбляли Президента Республики Беларусь, а также одно уголовное дело, возбужденное в отношении жителя района по ст. 369 УК Республики Беларусь. В ближайшее время данные уголовные дела будут переданы прокурору для направления в суд.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец