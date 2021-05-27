Белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства, заявил во время I Форума медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» министр информации Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА.

«В информационном поле медиасфера является важнейшим фактором конструирования, проектирования политических и социально-экономических реалий. Как отметил вчера в своем выступлении на встрече в парламенте Президент, сегодня в отношении Беларуси идет уже не информационная, а гибридная война. Нужно делать все, чтобы она не переросла в горячую. Мы на передовой, и от нас, журналистов, зависит многое, — сказал Владимир Перцов. — Современные средства массовой коммуникации оказывают определяющее влияние на формирование ценностных моральных установок, настроения общества, отдельных людей, социальных групп и отношения к тем или иным событиям. В этих условиях как никогда значима роль честной, ответственной журналистики, которая сближает людей, эффективно противостоит попыткам посеять вражду, расколоть общество. И в этом смысле белорусская журналистика вне зависимости от идейных позиций, форм собственности должна быть государственной. То есть, работать на созидание, развитие общества и государства в целом».

Министр отметил, за последние несколько лет белорусское медиапространство кардинальным образом изменилось. «К слову, вчера Президент отметил, что у нас появились по-настоящему новые, зубастые СМИ. Они начали активно работать в интернете и работать эффективно. Правда, при этом Президент отметил: дай бог не перехвалить, — подчеркнул он. — Действительно, в процессе активной трансформации национального медиаландшафта читатель и зритель переходят в цифровую среду. Однако не стоит думать, что слово журналиста не востребовано или станет таковым. Оно было и будет, лишь немного изменяясь, переходя из одной среды в другую. Из привычной нам классической печатной версии издания в электронную — сайт, социальные сети, мессенджеры. И нам нужно работать над тем, чтобы расширять свою аудиторию, идти за пользователем, быть интересными на всех информационных площадках. Время не стоит на месте, и нам нужно учиться, что мы и будем делать».

Владимир Перцов добавил, что в сегменте печатных СМИ образуются медиахолдинги, меняются форматы, содержание газет, а также структура и контент белорусских республиканских и региональных телеканалов.

«Динамично развиваются технологии, связанные с этим, инструменты, форматы, методы подготовки и передачи информации, распространение ее в социальных сетях, мессенджерах, на ОТТ-платформах. Однако вряд ли кто-то поспорит, что глобальная цифровизация несет в себе как новые возможности, так и новые угрозы. Средства массовой информации способны как обогатить человека знаниями, так и дезинформировать, посеять недоверие и страх. И от того, какую позицию займут СМИ, во многом будет зависеть будущее общества и нашего государства, — констатировал он. — К сожалению, окружающий нас мир не стал безопаснее и справедливее. В последние годы мы стали свидетелями целого ряда политических потрясений, вооруженных конфликтов, даже полномасштабных войн, в том числе информационных. Отличительной особенностью всех этих событий стала огромная роль средств массовой информации и коммуникации».

Конфликтующие стороны затрачивают огромные усилия и средства на создание необходимого для информационного фона обоснования своих позиций. «Характер освещения событий — это зачастую сознательно проводимая последовательная политика по созданию необходимой кому-то альтернативной реальности. Сегодня и мы с этим столкнулись. Наша страна подвергается интенсивному политическому и информационному давлению. Более того, с некоторых пор происходят самые настоящие противостояния существующих белорусских СМИ и псевдорупоров, навязывающих медиаповестку различных новостных сайтов, мессенждеров и соцсетей. Чтобы отвечать на вызовы, быть конкурентоспособными СМИ, необходимо работать с использованием прогрессивных технологий, автоматизации, кросс-медийности, применением новых методик анализа информационных потоков, трендов, новой парадигмы подсчета совокупной аудитории. Это и должно быть неотъемлемой частью белорусской медиаструктуры. С другой стороны, за освещением коммуникационных платформ, погоней за краткостью, технологичностью нельзя терять собственно и журналистику как искусство работы со словом, — сказал Владимир Перцов. — Сегодня на площадке форума собрались профессионалы своего дела. Мы глубоко ценим возможность такого общения, обмена опытом и учебы. Искренне рады встречать авторитетных белорусских и российских журналистов и экспертов. Для нас важно ваше мнение, ваше видение событий, творческий взгляд на развитие средств массовой информации, перспективы, формы и методы их работы».

Для участия в форуме приглашены более 200 представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов. На пленарном заседании и тематических дискуссиях планируется обсудить наиболее актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны, презентовать передовые практики работы белорусских и российских редакций в условиях цифровизации.

Андрей Кривошеев