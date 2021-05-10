18 июня вступает в силу Закон от 10 декабря 2020 года «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь».

В новом документе отражены основные изменения, касающиеся порядка получения гражданства Республики Беларусь. Так, сокращен с 7 до 5 лет срок непрерывного постоянного проживания иностранцев в стране до подачи заявления о приеме в гражданство, дополнен круг лиц, имеющих право на сокращение вышеуказанного срока. К ним относятся постоянно проживающие лица, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, состоящие не менее трех лет в браке с гражданином Республики Беларусь и имеющие общего несовершеннолетнего ребенка – гражданина Республики Беларусь.

Приобрести белорусское гражданство в порядке регистрации смогут и лица, получившие высшее образование в нашей стране и осуществляющие трудовую деятельность в Беларуси не менее трех лет.

Предусмотрена возможность приобретения гражданства в порядке регистрации ребенком, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, по совместному заявлению родителей, один из которых состоит в гражданстве Беларуси, а другой является иностранным гражданином или лицом без гражданства. Вместе с тем приобрести гражданство сможет ребенок, родившийся и постоянно проживающий на территории Республики Беларусь, по совместному заявлению постоянно проживающих в Беларуси родителей, являющихся иностранными гражданами и (или) лицами без гражданства.

Лицо, достигшее 18-летнего возраста, постоянно проживающее в Беларуси, вправе обратиться с заявлением о восстановлении в гражданстве Республики Беларусь. Данное право имеют лица, которые состояли в гражданстве Республики Беларусь и утратили его по заявлению родителей (единственного родителя), будучи ребенком, приобретшим по рождению наряду с гражданством иностранного государства гражданство Республики Беларусь или по основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь.

Также предусмотрена возможность регистрации утраты белорусского гражданства гражданами, приобретшими гражданство Республики Беларусь, вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, что должно быть обязательно подтверждено вступившим в законную силу решением суда. Однако норма не будет распространяться на граждан Республики Беларусь, родившихся в пределах современной территории республики или являвшихся гражданами бывшего СССР и получивших гражданство Республики Беларусь.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА