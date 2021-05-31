Сегодня в районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошло праздничное мероприятие, посвященное окончанию очередного учебного года. На празднике присутствовали воспитанники центра, их родители и гости.

По сложившейся традиции, с окончанием учебного года ребят поздравила директор центра Юлия Балахонова. Она поблагодарила воспитанников за старания и выразила слова признательности их родителям, которые всегда были рядам со своими детьми и с готовностью оказывали им помощь и поддержку. В торжественной обстановке Юлия Владимировна вручила им благодарственные письма за активное участие в жизни центра.

Конечно же, самыми яркими и незабываемыми моментами праздника стали выступления ребят из дошкольной группы и специального класса. Они пели, танцевали и рассказывали стихотворения, радуя присутствовавших своими умениями и талантами.

В нынешнем году стены центра покидают выпускник дошкольной группы Максим Рассолов, которому предстоит продолжить обучение в первом классе общеобразовательной школы, и выпускница класса Татьяна Дралова, именно ей было предоставлено почетное право дать последний звонок, завершив тем самым учебный год.

Теплые слова и подарки адресовали воспитанникам и педагогам центра гости мероприятия: начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома, председатель РО ОО «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко, директор центра банковских услуг №307 филиала №302 ОАО «АСБ Беларусбанк» Вера Гаева и заместитель директора Галина Пашковская, председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Елена Куриленко.

Ведущие не оставили без внимания еще одно важное событие – 1 июня – День защиты детей, пожелав детворе радости, здоровья, любви и заботы близких и, конечно же, светлого и мирного неба над головой.

Закончился праздник на позитивной ноте, вручением памятных подарков воспитанникам центра от районной организации Белорусского общества Красного Креста, и памятным фото на долгую память об очередном учебном годе.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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