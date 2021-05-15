Сегодня отмечают Международный день семьи.

«Авангард» поинтересовался у воспитанников Дуравичского детского сада, что такое семья и для чего она нужна.

Илья Никитин:

– Семья – это мои мама, папа, братики и сестрички. А нужна она для того, чтобы мама и папа заботились о нас.

Лёша Гандлевский:

– Вместе с мамой и папой мы ездим на машине и делаем пиццу. А еще семья нужна для того, чтобы жить долго и счастливо.

Настя Погадаева:

– В семье появляются дети. У меня, например, есть брат и сестра, и мне очень нравится играть с ними.

Юрий ЕЖОВ

Фото Аллы Якушевич