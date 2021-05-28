Состоялось заседание районного исполнительного комитета, провел его первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко.

На повестке дня исполкома был рассмотрен ряд важных вопросов. Среди них: работа предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2020-2021 года и мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года, эффективность принимаемых мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику их потребления на территории района, а также соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждениях образования.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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