Сегодня, 22 мая, православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.



С самого детства Николай Угодник посвящал себя христианской вере. Повзрослев, был чтецом, затем священником. После смерти родителей, имея огромное наследство, он раздал его бедным и продолжил служить церкви. А спустя годы его избрали архиепископом Мир Ликийских.

За свою жизнь святой сотворил немало чудес. Он спас молитвами город Миры от страшного голода. Молился и тем помогал тонущим морякам на суднах, выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных, примирял враждующих. В 1087 году состоялось перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в город Бари, и сопровождалось оно многочисленными чудотворными исцелениями больных. К слову, в день Николы Летнего читают святому благодарственную молитву за заступничество.

А по приметам, если 22 мая идет дождь, лето будет урожайным. Хорошая погода в этот день предвещает дальнейшее тепло.

Елена ДОРОШКО